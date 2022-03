Temot International renforce sa coopération avec les fournisseurs

Le groupement international de distribution annonce l'union de Aktieselskabet Carl Christensen (CAC), fournisseur de pièces de carrosserie danois, et de Select AG, coopérative allemande d'achat pour le commerce de gros de pièces automobiles, pour former une nouvelle communauté Temot.

Dans le secteur de l'après-vente automobile qui subit de multiples mutations, Temot International a dévoilé son objectif de renforcer de manière durable la compétitivité des actionnaires membres par la coopération, afin d'être également plus efficace et de créer des synergies. Le nouveau projet, baptisé TPC pour Temot Purchase Community, entend optimiser la chaîne d'approvisionnement entre les principaux fournisseurs du groupement et ses actionnaires membres participants. Le groupement ajoute ainsi CAC et Select AG à sa liste d'actionnaires pour lancer la phase pilote du concept. À court terme, l'objectif est d'acheter en commun et de renforcer la cohésion afin de créer de la valeur ajoutée pour les actionnaires, leurs ateliers, les clients distributeurs et partenaires fournisseurs face à la concurrence internationale.

Le projet TCP, déjà été adopté par certains fournisseurs de premier plan, devrait faire partie intégrante de la gamme de services de Temot International avant la fin de l'année.