Temot International s’étoffe encore avec UAB Dijorus

UAB Dijorus, qui compte parmi les principaux distributeurs de Lituanie, qui se caractérise par un marché de l’après-vente très dynamique, rejoint Temot International. Le groupe propose un catalogue de plus de 65000 références.

Temot International annonce qu’il accueille UAB Dijorus, un important distributeur de pièces en Lituanie, au Sud des pays Baltes. Le marché de l’après-vente lituanien est très dynamique, car le parc automobile domestique est très vieillissant, avec une moyenne d’âge de près de 17 ans.

Basé à Siauliai, UAB Dijorus a été créé en 2002 et couvre l’ensemble du marché lituanien via 15 succursales implantées dans les principales villes du pays, notamment Vilnius et la capitale Riga. D’autres ouvertures sont envisagées dans les prochains mois, sachant que le groupe, d’une cinquantaine de salariés, peut aussi servir des pays limitrophes.

Temot est en forte croissance

La catalogue de UAB Dijorus fait valoir 65000 références de pièces de rechange (moteurs, transmissions, direction, suspension, injection, climatisation, freinage, électricité, électronique, etc.). La gamme comprend aussi des produits d’entretien comme les huiles, les pneumatiques ou les filtres, par exemple. Le groupe s’appuie enfin sur de solides références (Beru, Bilstein, Continental, Kyb, etc.).

Rappelons que Temot International s’appuie sur un actionnariat de 99 distributeurs de premier plan et opère dans 100 pays, pour un chiffre d’affaires annuel 2021 de l’ordre de 13 milliards d’euros. Soit une forte croissance par rapport à 2020 (90 actionnaires, 90 pays couverts et près de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires). Basé à Düsseldorf, en Allemagne, le groupe est membre de la Figiefa.

Pour découvrir le palmarès des meilleurs fournisseurs 2021 de Temot, c'est ici