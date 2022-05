Tenneco innove avec des matériaux de friction hybrides

L’équipementier américain présente des composites de matériaux de friction hybrides destinés à répondre simultanément aux exigences de performance de freinage et de confort des véhicules à moteur thermique et des véhicules électriques.

Alors que le système de freinage des groupes motopropulseurs traditionnels fonctionne pour fournir une décélération appropriée et de courtes distances d'arrêt, les véhicules électriques à batterie, hybrides et hybrides rechargeables sont principalement ralentis par la récupération d’énergie, en utilisant en grande partie le moteur électrique de traction. Sur ces véhicules exemptés de tout bruit moteur, lorsque les freins sont sollicités, un freinage silencieux est la clé du confort du conducteur et des passagers. Mais une utilisation réduite des freins peut également entraîner une corrosion sur les disques de frein, qui doivent être retirés rapidement pour assurer un freinage performant. De plus, il doit y avoir une puissance de friction suffisante disponible, sans délais, pour le freinage d'urgence afin d'assurer de courtes distances d'arrêt pour se conformer aux exigences de sécurité.

Le nouveau matériau de friction hybride combine les avantages des composites à faible teneur en acier (LS) et des composites organiques sans amiante (NAO) dans un seul concept pour les plaquettes de frein. Les matériaux LS offrent des performances de freinage à haute température et ont la capacité unique d'éliminer la corrosion du disque. Alors que de leur côté, les matériaux NAO permettent de bonnes performances NVH et une faible contamination par la poussière de frein. Le matériau composite hybride unique de Tenneco devrait couvrir une gamme de différentes demandes du marché avec une seule approche et est particulièrement adapté à la gamme croissante de véhicules électriques et électrifiés.

Le nouveau matériau de friction hybride est en production en série dans l'usine de freinage OE de Tenneco à Chongqing, en Chine. Plusieurs projets sont en phase de test et d'évaluation en Europe.