Tenneco porte à 5 ans ses garanties

À l’heure du choix, une garantie étendue sur les pièces détachées apporte de la confiance. C’est dans cette logique que l’équipementier Tenneco (groupe DRiV) a fait le choix de porter à 5 ans la garantie de ses gammes d’amortisseurs Monroe authentiques, Monroe Original, Monroe Adventure et Monroe Van-Magnum.

Pour rappel, les composants Monroe OESpectrum et Monroe RideSense profitent déjà d’une garantie de 5 ans. Ce prolongement de la garantie sur les autres produits est basé sur les mêmes conditions, à savoir le remplacement des amortisseurs et des jambes de force par paires sur le même essieu et l’utilisation des kits de protection, voire des kits de montage.

Pour Tenneco, cette longue garantie de cinq années est aussi pour les garagistes une aide à la vente alors que le changement d’amortisseurs représente un important coût pour les automobilistes.

Ce prolongement de la garantie va s’accompagner d’un nouveau packaging. « Tout en simplifiant l’habillage commercial de la marque, le nouveau packaging reflète l'expertise de Monroe sur le marché de l'équipement d'origine », explique Tenneco.