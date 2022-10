Teroson colle à l'étanchéité d'origine

Le Teroson MS 9320, produit d’étanchéité à base de polymère modifié silane avec polymérisation chimique, reproduit les joints d’origine avec la même texture que ceux réalisés initialement. Le produit lui-même ainsi que les différentes buses d’application qui l’accompagne permettent à l’opérateur de s’affranchir du masquage, de l’application d’un primaire ou du recours à des outils spéciaux.

Le fait de pouvoir reproduire des joints d’étanchéité comme à l’origine est un point essentiel pour éviter, après réparation, la corrosion causée par des facteurs environnementaux. Mais arriver au résultat voulu peut prendre du temps et être aléatoire, surtout lorsque l’opération implique des textures spéciales, qui sont généralement reproduites manuellement. Aussi, la formulation de ce produit de réparation carrosserie de Henkel réduit le besoin de recourir à des process manuels souvent inefficaces et chronophages.

Disponible en noir, gris et ocre, outre une très bonne résistance aux UV et à la corrosion, le MS 9320 SF affiche une forte adhérence sur un vaste éventail de surfaces sans primaire tout en conservant une bonne élasticité. La formule ne contient ni isocyanate, ni silicone, et bénéficie d’une polymérisation rapide. Le produit peut être peint après 10 minutes, et jusqu’à trois jours après application.

Enfin, les revêtements à base d’eau adhèrent bien sur ce produit d’étanchéité après la formation de peau, ce qui réduit le risque de bulles d’air indésirables ou de surfaces irrégulières qui nuiraient au résultat final. Le soudage par points est aussi possible avant la prise.