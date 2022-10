Tesla accroit ses capacités de production avec prudence

Selon les données fournies par Inovev, Tesla a produit 929 910 voitures sur les neuf premiers mois de l’année 2022. Un nombre en hausse de 49 % par rapport à la même période de l’année passée. Actuellement, la gamme du constructeur se compose de quatre modèles mais reste largement orientée vers les Model 3 et Model Y. Le Model 3 est le plus produit, avec plus de 450 000 unités depuis le début de l’année. Ce nombre représente une augmentation de 27 % par rapport à l’année dernière. Malgré cette croissance, la part de ce véhicule dans la production globale de la marque est passée de 59 % à 51 %. En effet, la fabrication des trois autres modèles a aussi augmenté. Le deuxième modèle le plus assemblé est le Model Y, avec 403 287 exemplaires, soit une hausse de 8 %. Il pèse dorénavant 43 % de la production totale. Les Model S et Model X restent loin derrière, même si les deux voitures ont aussi progressé sur les neuf premiers mois.

Maitriser la croissance

Tesla a réussi à élever sa production dans un contexte délicat. Les Etats-Unis assurent 53 % de la production globale et les capacités sur place ont augmenté de 55 %. La Chine a également vu l’assemblage progresser de 33 %, pour assurer 44 % de la fabrication globale. Enfin, l’usine allemande a produit 27 727 Model Y depuis son démarrage au mois d’avril. Un nombre encore modeste pour un site dont la capacité devrait atteindre 500 000 unités à terme. Les problèmes n’ont pas épargné Tesla dans cette usine, dont le permis de construire est arrivée bien tardivement, alors que le constructeur avait déjà quasiment terminé les travaux. Malgré des pratiques parfois à l’image de son fantasque dirigeant, Tesla veut garder sous contrôle cette croissance importante. Ainsi, 343 830 voitures ont été livrées au troisième trimestre, alors que la marque avait annoncé dans un premier temps 358 000 livraisons. Un coup de frein volontaire pour éviter une surchauffe de la logistique du constructeur. Une stratégie confirmée par Elon Musk et qui devrait se prolonger, puisque le dirigeant souhaite « lisser la vague de livraisons à la fin du trimestre ».