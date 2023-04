Tesla étend sa présence industrielle en Chine

Le constructeur américain de véhicules électriques vient d’annoncer son intention de construire une seconde usine à Shanghai, en Chine. Le site industriel sera dédié à la fabrication de batteries Megapack qui permettent de stocker l'énergie et de stabiliser l'alimentation des réseaux électriques. Elle peuvent emmagasiner chacune plus de 3 mégawattheures. La capacité annuelle du site est estimée à 10 000 batteries rapporte l’AFP selon les informations fournies par l’agence de presse Xinhua. Il devrait entrer en activité à compter du deuxième trimestre 2024.

Tesla possède déjà deux usines en dehors des États-Unis, dont une autre à Shanghai (ouverte en 2019), ainsi qu'à Berlin en Allemagne. Elon Musk a aussi annoncé la construction d’un chantier à Monterrey, au Mexique, proche de la frontière américaine. Ce territoire est d’ailleurs le septième producteur automobile mondial et cinquième exportateur du secteur. Un investissement de 5 milliards de dollars a été alloué à ce futur chantier.

Tesla performe en termes d'immatriculations

Après une période difficile, Tesla reprend des couleurs. De fait, la marque américaine a dominé le marché premium aux États-Unis l’an passé, toutes énergies confondues, en plus de celui réservé aux véhicules 100 % électriques. Avec 484 351 voitures vendues au total sur son marché domestique, elle est passée devant BMW (327 929 unités) et Mercedes (269 511 unités).

Cette hausse s’explique par l’augmentation de la production et donc des livraisons, mais aussi par le fort intérêt suscité par les Model Y (228 312 exemplaires) et Model 3 (196 503 exemplaires). D’ailleurs, selon les données de AAA Data, la Tesla Model Y peut se targuer d’avoir été la voiture la plus prisée des clients particuliers en mars dernier (4 803 unités contre 458 en mars 2023). Depuis janvier, les ventes ont atteint les 6 642 unités.