Tesla au sommet des coûts de réparation en carrosserie

En épluchant les rapports d’expertise de 2021, SRA, le centre technique de l’assurance, a constaté que la marque Tesla était la deuxième marque la plus coûteuse à réparer après Porsche en cas de collision avec un autre véhicule. Il ressort que les coûts de remise en état sont globalement 61 % plus élevés que la moyenne toutes marques confondues, loin derrière toutefois Porsche qui explose les compteurs à + 132 % !

SRA note tout de même que Tesla représente les coûts de réparation les plus élevés de ses catégories. Dans le segment M2, les coûts sont 23 % plus chers pour la Tesla Model 3 que la moyenne. Dans le segment H1, réparer une Model S est 41 % plus coûteux. Enfin, dans le segment SUV-H2, les réparations de la Tesla Model X sont 38 % plus chères, devant la Porsche Cayenne II (+ 27 %). « La marque Tesla présente un coût du poste pièces supérieur de 56 % par rapport à la moyenne », précise SRA, qui indique suivre les variations des tarifs de 196 pièces de la marque américaine chaque trimestre. Fort heureusement pour les assureurs, un peu moins pour les carrossiers, Tesla n’a représenté que 0,3 % des sinistres en 2021.