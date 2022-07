Tesla compte désormais 800 stations de superchargeurs en Europe

Tesla annonce avoir mis en service sa 800e station en Europe. Le Vieux Continent dénombre ainsi près de 9 000 superchargeurs accessibles dans plus de 30 pays, dont quelque 1 500 en France répartis dans plus de 120 stations.

C’est en août 2013 que Tesla a débuté le déploiement de son réseau en Europe avec l’ouverture de six premières stations de superchargeur implantées en Norvège. Presque dix ans plus tard, Tesla totalise 9 000 superchargeurs essaimés au sein de plus de 30 pays, passant ainsi le cap symbolique des 800 stations en Europe. De ce fait, la moyenne est à présent supérieure à 11 points de charge par station contre 4 au démarrage du maillage. Loin des 44 points de charge de la station Tesla de Nebbenes, en Norvège, qui détient toujours le record... De quoi accompagner l’itinérance électrique des Européens tout au long de l’année, et plus particulièrement cet été, période de forts déplacements routiers. À noter également que, dans le monde, le chiffre s’élève quant à lui à plus de 35 000 superchargeurs Tesla que se partagent 3 500 stations.

La 800e station se trouve… en France !

Le territoire français, de son côté, comptabilise près de 1 500 superchargeurs éparpillés à travers plus de 120 stations. C’est d’ailleurs en France que l’on trouve la 800e station, et plus précisément à Avignon, sur la route de Marseille et de la Côte d’Azur.

Ce superchargeur offre 28 points de charge et participe à la croissance du réseau de recharge ultra-rapide de Tesla dans l’Hexagone, lui qui a vu sa capacité augmenter de 50 % en un an. Sur le seul mois de juin 2022, onze nouvelles stations ont en effet été ouvertes en France à Avignon(84) donc, mais aussi Blagnac (31), Brest (29), Châtellerault (86), Metz Sud (57), Montpellier (34), Neuville-en-Ferrain (59), Poitiers Sud (86), Saint-Julien-en-Genevois (74), Saint-Quentin (02) et Tournus (71).

Ouvrir plus de superchargeurs aux véhicules non-Tesla

« D’autres ouvertures auront lieu dans les prochaines semaines », promet Tesla dans un communiqué. Le constructeur rappelle aussi que, « parallèlement à l’évolution continue de la technologie, nous continuons de nous concentrer sur la fiabilité […] Comme annoncé dans notre Impact Report 2021, le réseau superchargeur mondial a offert une disponibilité de 99,96 % l’année dernière. »

>> À LIRE AUSSI : Recharge : Tesla ouvre son réseau France à d’autres marques

Lancé en novembre 2021, le programme pilote d’accès à ces superchargeurs pour des véhicules électrifiés d’une marque autre que Tesla envisage aussi de s’étendre à de nouvelles stations et de nouveaux pays. Et ce « conformément à notre mission visant à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable », stipule le constructeur automobile américain.