Tesla domine le réseau social X (ex-Twitter) avec 22 % de part de voix

Tesla est la marque automobile qui génère le plus de conversations sur X (ex-Twitter). Tesla fait valoir 22 % de part de voix sur le réseau social racheté par Elon Musk, loin devant Ford et GM (13 %). L’étude de GlobalData étant mondiale, les constructeurs automobiles français sont invisibles.

De quoi réjouir Elon Musk : la marque Tesla, dont il est le président, est la mieux représentée sur le réseau social X (ex-Twitter) qu’il a récemment racheté et renommé ! Au premier semestre de 2023, Tesla s’est octroyé 22 % de part de voix sur X, devant Ford et GM, au coude-à-coude à 13 %.

Part de voix des marques automobiles les plus puissantes sur X (ex-Twitter) – Top 10

Rang Constructeur Part de voix 1 Tesla 22 % 2 Ford 13 % 3 GM 13 % 4 Kia 11 % 5 Mercedes-Benz 9 % 6 Ferrari 8 % 7 Honda 7 % 8 BMW 6 % 9 Toyota 6 % 10 Suzuki 5 %

(Source : Social Media Analytics Platform / GlobalData 2023)

Tesla Domine les Conversations sur X

« Tesla a largement dominé les conversations sur X au premier semestre de 2023, enregistrant un pic d’échanges entre influenceurs en avril 2023, au moment de la publication de ses résultats financiers, avec des profits moins importants qu’avant car Tesla avait commencé à baisser les prix de ses voitures », indique Shreyasee Majumder, analyste des médias sociaux chez GlobalData.

Croissance remarquable de Kia sur X : +10 % de conversations

La plus forte croissance est à mettre au crédit de Kia qui a vu son volume de conversations augmenter de 10 % par rapport au second semestre de 2022, ce que Shreyasee Majumder explique par un dynamisme commercial avéré et un effet marqué du lancement de l’EV6 en Inde, notamment en juin 2023.

Ford dynamique sur le réseau social X : réactions et interactions enrichies

Ford connaît aussi un dynamisme notable sur le réseau social X ayant engendré de nombreuses réactions d’influenceurs en baissant les prix de son modèle électrique Mustang Mach-E, en réponse aux baisses de tarifs orchestrées par Tesla. Ford a aussi bénéficié de l’intérêt des abonnés de X pour la Formule 1, notamment aux Etats-Unis. L’annonce de son engagement comme fournisseur de moteurs pour Red Bull Racing a généré de très nombreuses interactions sur X.

