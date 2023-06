Tesla en passe de racheter Wiferion pour développer la recharge sans fil

Alors que le patron de Tesla, Elon Musk, est courtisé par le président Emmanuel Macron pour installer des usines de batteries en France, c’est vers une start-up d’origine allemande fondée en 2016 que la marque de véhicules électriques parmi les plus rentables a décidé d’orienter ses investissements. Selon un document figurant dans les publications de Wiferion et rapporté par le média Business Insider, les actionnaires de l’entreprise développant des solutions de recharge sans fil pour les VE d'entrepôt et les robots autonomes auraient l'intention de vendre leur participation au capital à Tesla.

Un modèle d’innovation à faire changer d’échelle

Si aucune confirmation officielle n’a, pour l’heure, été apportée par Tesla, la marque automobile d’outre-Atlantique aurait déboursé une somme d’environ plusieurs dizaines de millions d'euros pour se payer Wiferion.

Il faut dire que les appareils conçus par la société allemande ont une capacité de charge maximale de 12 kW pour un rendement de 93 % qui pourrait aussi bien servir pour les véhicules de série de Tesla que pour ses engins et robots dont sont remplies les gigafactories de la marque.

Néanmoins, pour que Wiferion suive le rythme du volume de ventes du constructeur, il faudrait alors augmenter considérablement son activité. L'entreprise n’a, en effet, actuellement vendu que 8 000 systèmes contre 137 000 exemplaires vendus en Europe sur l'ensemble de l'année 2022 rien que pour la Tesla Model Y – assemblée dans la gigafactory de Berlin. Bien que pratiques car émancipant de la recherche d’une borne et de l’installation d’un point de charge à domicile, les systèmes de recharge sans-fil de Wiferion risquent enfin de voir leur commercialisation de masse compromise par des coûts de production trop onéreux. Pour l’image, ceux-ci compléteraient pourtant à merveille le réseau de super-chargeurs de la firme californienne.