Tesla en tête des marques premium aux Etats-Unis

Tesla est devenu le premier constructeur premium aux Etats-Unis en 2022. Selon les données compilées par Inovev, la firme américaine ne se contente plus d’être le leader sur le marché des véhicules 100 % électriques. La hausse de sa production et de la demande lui a permis de prendre la tête du marché premium, toutes énergies confondues. Ce résultat a été conquis avec des modèles uniquement électriques, contre une large palette de motorisations chez les autres marques. Tesla a vendu 484 351 voitures sur son marché domestique l’année dernière. Tous segments confondus, le numéro deux de l’électrique aux Etats-Unis a été Ford, avec 56 464 ventes. Au pays de l’Oncle Sam, automobile électrique rime avec Tesla. Cependant, la croissance de cette source d’énergie et l’élargissement de l’offre font baisser la part de marché du constructeur. En effet, Tesla détenait plus de 70 % des immatriculations sur ce marché en 2021. Elle en possède toujours les deux-tiers à l’issue de l’année 2022. En revanche, sa croissance l’a propulsé devant toutes les grandes marques premium.

22 % du marché premium

Tesla a donc dépassé tous les acteurs plus anciens en 2022. Avec plus de 484 000 voitures livrées, la marque a largement dépassé BMW et ses 327 929 immatriculations. Mercedes s’est donc retrouvée en troisième position, avec 269 511 ventes. Lexus a échoué au pied du podium, avec 260 668 unités, devant Audi (184 279 exemplaires) et Cadillac (133 521 exemplaires). Le résultat de Tesla lui a permis de conquérir 22 % du marché premium, soit une progression de 2 % en un an. Une hausse importante due notamment au succès des Model Y (228 312 unités) et Model 3 (196 503 exemplaires). Les cadences de production en hausse ont permis de suivre cette demande. Ces deux voitures sont en tête des ventes de modèles 100 % électriques, très loin devant la Ford Mustang Mach E et ses 38 469 livraisons. Un écart qui laisse perplexe quant à la perception de l’électrique aux Etats-Unis.