Tesla entre dans le top 10 des marques les plus valorisées dans le monde

Brand Finance 500 vient de lever le voile sur son classement annuel des marques mondiales les plus valorisées. Pour ce millésime 2023, Tesla intègre le top 10, tandis que BYD s’offre la plus forte progression tous secteurs confondus. Onze marques automobiles sont dans le top 100.

Pour sa septième édition, Brand Finance 500 dévoile son classement des marques les plus valorisées dans le monde en 2023. 5 000 marques ont été analysées, représentant 38 pays et 31 secteurs d’activités. La valorisation repose sur une base en dollars US, convertis en euros au taux suivant : 1.0375 $US/1.1597 euros.

Les cinq premières places du classement sont trustées par des groupes américains, la principale évolution venant d’Apple qui abandonne son leadership à Amazon.

Top 10 des marques les plus valorisées dans le monde du Brand Finance 500

Si on se concentre sur les marques automobiles présentes dans le top 100, on constate qu’on ne voit que des groupes traditionnels à l’exception de Tata. Les marques chinoises ne sont pas encore mises en évidence, mais on sent poindre leur essor. Ainsi, BYD signe la meilleure progression tous secteurs confondus, avec une valorisation en croissance de 57 % dépassant les 10 milliards de dollars. « La marque BYD est directement associée à l’essor du véhicule électrique. Elle représente cette technologie et la capacité à la rendre abordable avec des véhicules de type "Budget". Leader des VE en Chine, le groupe décline plusieurs marques et va débuter sa conquête de l’Europe », souligne un directeur de l’étude.

Au niveau des progressions, Tesla n’est pas en reste (+ 44 %), tandis qu’à l’inverse, Volvo (- 38 %) et Renault (- 33 %) dévissent.

Les marques automobiles figurant dans le top 100 du Brand Finance 500

Marque Rang 2023 Rappel rang 2022 Tesla 9 22 Mercedes-Benz 16 15 Toyota 19 12 BMW 33 39 Porsche 40 46 Mitsubishi Group 43 37 Volkswagen 47 33 Hyundai Group 67 72 Tata Group 69 78 Honda 76 61 Ford 86 76

Focus sur le top 25 des marques les plus valorisées du Brand Finance 500