Tesla estime que ses concurrents sont les constructeurs automobiles chinois et coréens

Lors du forum économique du Qatar, Elon Musk, le dirigeant de Tesla, a évoqué le sujet automobile, même s’il était plus sollicité sur des questions relatives à Space X, Twitter ou à Dogecoin. À ses yeux, le groupe Volkswagen n’est pas en train de dépasser Tesla malgré ses investissements pharaoniques dans l’électromobilité.

La voiture électrique, un ordinateur sur roues

« Les atouts de Volkswagen sont sa taille, la force de ses marques, le nombre de ses modèles et l’ampleur de son réseau industriel, mais à l’heure du véhicule électrique, ce sont aussi des inconvénients », déclare-t-il. Et de poursuivre : « Surtout que les process de fabrication d’un véhicule électrique sont très différents de ceux d’un modèle thermique. Les voitures électriques sont des ordinateurs sur roues et la maîtrise du volet logiciel est centrale, notamment pour le BMS (ndlr : Battery management system) ». Et d’ajouter que ce n’est pas un secret que Volkswagen a des problèmes avec sa plateforme de logiciels et que le groupe ne progresse pas rapidement dans ce domaine.

Des délais de livraison qui s'allongent chez Tesla

Pour Elon Musk, la concurrence ne vient pas nécessairement des constructeurs historiques. À ses yeux, les constructeurs chinois et coréens sont les mieux armés face à l’électrification et ses implications. Surtout qu’ils font preuve d’humilité et qu’ils évoluent « dans une logique empirique, sans grand discours ».

Elon Musk a aussi souligné que la principale difficulté actuelle de Tesla résidait dans les approvisionnements et de la supply chain, ce qui contrariait la montée en puissance de la production et allongeait les délais de livraison, car la demande reste très forte.