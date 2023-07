Tesla fête ses 10 ans de superchargeurs en Europe avec Electric Summer et des offres spéciales !

Pour célébrer les dix ans de son réseau de superchargeurs en Europe, Tesla multiplie les initiatives en préconisant des déplacements sur des routes d’exception et en organisant des séances de cinéma en plein air et de nombreuses activités. Tesla propose aussi dans certains sites la Model 3 pour un loyer mensuel inférieur 300 euros.

Tesla est sur tous les fronts pour prendre soin de ses clients et à l’occasion des dix ans de son réseau de superchargeurs en Europe, la marque dirigée par Elon Musk propose un programme d’animations baptisé Electric Summer. Il prend notamment la forme de plusieurs essais de ses voitures sur des routes spectaculaires, de séances de cinéma en plein air au coucher du soleil qui sentent bon les grands espaces américains, comme ce sera le cas à Val d’Europe le 17 août 2023, ou d’animations variés pour les grands et les petits (structures de jeux gonflables, karaoké, etc.). Un pop-up store Tesla a par exemple été installé au Touquet et des essais de Model 3 et Y y sont disponibles.

Offre spéciale : Louez la Model 3 Tesla à moins de 300 euros par mois

Par ailleurs, Tesla propose dans certains sites sa Model 3 en leasing avec une offre d’accroche à moins de 300 euros par mois. Par exemple, à Chambourcy, il s’agit d’une LOA avec un taux d’intérêt de 2,99 % avec un premier loyer de 7 150 euros suivi de 59 loyers mensuels de 299,07 euros. L’opération a débuté le 14 juillet 2023 et se terminera le 7 août et s’opère avec les partenaires de financement Santander Consumer Banque (Santander Consumer Finance) ou Sofinco (Crédit Agricole Consuler Finance qui a annoncé sa présence au salon automobile de Munich en septembre 2023). Plusieurs niveaux d’équipements sont disponibles sur des voitures en stock en en cours d’acheminement.

Tesla continue de s'étendre en France : Fechino obtient la certification Tesla Approved Body Shop de niveau 1

En outre, en France, la carrosserie Fechino, dirigée par Eric Fechino, annonce avoir obtenu la certification Tesla Approved Body Shop de niveau 1. Cette carrosserie, qui est aussi un adhérent du réseau Five Star, est le 39ème site référencé en France par Tesla pour des opérations de cette nature et le 2ème en région Paca.