Tesla, Hyundai et les marques chinoises au top niveau d’Euro NCAP

Après une année très dense avec un nombre important de véhicules à soumettre aux tests de sécurité, l’organisme Euro NCAP publie son palmarès des modèles les mieux notés au titre de l’exercice 2022.

Les résultats reposent sur les performances en sécurité des passagers adultes, des passagers enfants, des personnes vulnérables, mais aussi sur les équipements et les technologies de sécurité embarqués. Au-delà des fameuses cinq étoiles, les modèles distingués sont ceux ayant obtenus les meilleurs scores.

Le résultat risque de surprendre de nombreux consommateurs, notamment parce qu’aucune voiture européenne ne figure au palmarès 2022.

Le palmarès 2022 des modèles les mieux notés aux tests Euro NCAP

Catégorie grand véhicule familial : Hyundai Ioniq 6

: Catégorie petit véhicule familial : Ora Funky Cat (groupe Great Wall Motor)

Catégorie Executive : Tesla Model S

: Catégorie petit SUV : Tesla Model Y

: Catégorie grand SUV : Wey Coffee O1 (groupe Great Wall Motor)

La « revanche » des constructeurs chinois

Un porte-parole d’Euro NCAP note que les marques chinoises, souvent malheureuses par le passé aux tests Euro NCAP et largement raillées par certains constructeurs établis pour cette raison, ont franchi un cap et sont même aux avant-postes de la sécurité. Par exemple, le Wey Coffee 01 devance le Lexus RX ! Mieux vaut ne jamais insulter l’avenir…

« 2022 a été l’une des années les plus chargées pour Euro NCAP et nous avons vu arriver de nombreux nouveaux constructeurs, mais aussi beaucoup de nouvelles technologies. Nous constatons aussi qu’une bonne note à Euro NCAP est perçue par les constructeurs comme un élément clé de succès sur le marché européen. C’est une bonne chose, car cela signifie que les clients européens bénéficient d’équipements de sécurité en progrès et de véhicules plus sûrs », souligne Michiel van Ratingen, secrétaire général d’Euro NCAP.