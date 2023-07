Tesla Model Y, Renault Arkana, Peugeot 308 : ces véhicules sont les best-sellers des flottes d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2023, plus de 400 000 véhicules d'entreprise ont déjà été mis à la route, selon les données de l'Arval Mobility Observatory. Et plusieurs modèles se distinguent particulièrement dans les flottes, notamment ceux issus des catalogues des constructeurs automobiles français.

Le marché des flottes d'entreprise obéit à sa propre logique. Si la Renault Clio V est le véhicule le plus écoulé dans l'Hexagone depuis le début de l'année 2023, y compris auprès des professionnels, les modèles constituant la suite du Top 10 du marché français n'occupent pas les mêmes positions au sein du Top 10 spécifique au marché BtoB, selon les données de l'Arval Mobility Observatory.

Sans surprise, les modèles citadins sont ceux plébiscités des entreprises. Et les dauphines de la Renault Clio s'appellent Citroën C3 III (8 356 unités) et Peugeot 208 II (8 165 unités). À noter que leurs volumes sont désormais majoritairement réalisés en motorisations essence. Le premier modèle hybride s'installe à la quatrième place du classement et il ne s'agit pas de la citadine japonaise Toyota Yaris – pourtant « made in France » – mais du SUV-coupé Renault Arkana (7 590 exemplaires).

La berline compacte Peugeot 308 III est particulièrement appréciée des flottes, tant en essence (6 045 unités) qu'en diesel (5 322 unités) tandis qu'à la sixième place, le Peugeot 2008 est le premier et unique SUV citadin du classement.

Signalons enfin la présence, à la huitième place, d'un véhicule 100 % électrique : le Tesla Model Y (4 958 immatriculations).

TOP 10 des véhicules particuliers en flottes (tous segments, par énergie) S1 2023 Rang Marque / modèle Énergie Volume 1 Renault Clio V Essence 11 791 2 Citroën C3 III Essence 8 356 3 Peugeot 208 II Essence 8 165 4 Renault Arkana Hybride 7 590 5 Peugeot 308 III Essence 6 045 6 Peugeot 2008 II Essence 5 474 7 Peugeot 308 III Diesel 5 322 8 Tesla Model Y Électricité 4 958 9 Renault Austral Hybride 4 664 10 Peugeot e-208 Électricité 3 960

Quels sont les véhicules utilitaires légers les plus immatriculés en flottes ?

Comme pour le segment des véhicules particuliers, celui des véhicules utilitaires légers (VUL) ne réserve que peu de surprises puisqu'il est dominé par les constructeurs français. Mois après mois, l'écart se creuse entre le grand fourgon Renault Master et les nombreux autres modèles peuplant cette catégorie. D'ailleurs, chez Renault, l'ensemble des modèles de la gamme figurent dans le Top 10 des VUL les plus immatriculés en flottes : deuxième position pour le Renault Trafic (8 991 unités), huitième position pour le Renault Express (3 694 unités), dixième position pour le Renault Kangoo III (3 571 unités).

Le seul modèle étranger du classement est, comme à l'accoutumée, l'Iveco Daily. Ici en septième position avec 4 296 immatriculations enregistrées sur le canal étudié depuis le 1er janvier 2023.