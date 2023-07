Tesla négocie avec l'Inde pour y produire son futur petit véhicule électrique moins cher qu'une Model 3

Le constructeur américain Tesla produit ses véhicules 100 % électriques dans des gigafactories situées États-Unis (Fremont, Californie et Austin, Texas), en Chine (Shanghai) et en Allemagne (Berlin). Ce sera également bientôt le cas au Mexique, où l'entreprise achève la construction d'un nouveau site de production, avant de lancer le chantier d'une nouvelle usine en Inde.

Plusieurs médias locaux rapportent, en effet, que des négociations en cours entre l'état-major de la firme californienne et les autorités du pays, dont le ministre du Commerce, Piyush Goyal. Pour mémoire, en juin dernier, l'emblématique patron de Tesla, Elon Musk, avait rencontré Narendra Modi, le Premier ministre indien et promis un investissement significatif dans le pays.

Selon l'agence Reuters, cette future gigafactory indienne ne produira pas les véhicules de la gamme actuelle comme les Tesla Model 3 ou Tesla Model Y mais bien un nouveau véhicule d'entrée de gamme, irrigant le marché local mais aussi exporté à l'international.

Plusieurs sources citées par nos différents confrères rapportent que ce véhicule low-cost - probable Tesla Model 2 - bâti sur la nouvelle plateforme du constructeur devrait être commercialisé aux alentours de 24 000 dollars. Soit 22 000 euros.

Si les immatriculations de véhicules 100 % électriques représentent actuellement moins de 2 % des ventes en Inde, ce pays est désormais le troisième marché mondial après la Chine et les États-Unis.

Si les constructeurs nationaux (Tata, Mahindra, Ashok Leyland, Force Motors, Maruti-Suzuki, ...) sont particulièrement bien représentés - avec des modèles adaptés aux usages - de plus en plus d'acteurs se pressent sur ce marché-clé et investissent sur place afin d'éviter les importantes taxes mises en place sur les véhicules importés.