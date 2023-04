Tesla ouvre cinq nouveaux centres pour atteindre 24 succursales en France

Tesla vient d’annoncer l’ouverture de cinq nouveaux centres en France pour couvrir les villes de Tours, Clermont-Ferrand, Perpignan, Lyon et Dijon. La marque détiendra alors 24 succursales dans l’Hexagone mais ne compte pas s’arrêter là.

Tesla vient d’annoncer l’ouverture programmée de cinq nouveaux centres en France. Ces établissements se situeront à Tours, Clermont-Ferrand, Perpignan, Lyon-Saint-Priest et Dijon. La marque poursuit sa stratégie de couverture du territoire, après la naissance de succursales à Nancy, Caen et Paris Val d’Europe l’année dernière. Tesla détiendra donc 24 centres dans l’Hexagone avant la fin de l’année. « En pratique, 85 % de la population métropolitaine se trouve à moins de 90 minutes de route d’un centre Tesla », souligne le constructeur américain. Un temps moyen assez éloigné des critères d’autres constructeurs. Cependant, la firme met en avant son Service Mobile, capable d’intervenir auprès du client pour effectuer « près de 80 % des opérations d’entretien sur le lieu de préférence du propriétaire ». La marque annonce un temps moyen d’intervention « inférieur à 30 minutes ».

Vente et après-vente

Le premier des cinq nouveaux centres est celui de Tours, qui a ouvert ses portes le 11 avril. Il s’étend sur une surface totale de 6 000 m2, dont un bâtiment de 1 600 m2. Pour le moment, seules les activités liées à la vente de véhicules sont opérationnelles. L’atelier devrait entrer en fonction dans les semaines à venir selon la firme. Le prochain site fonctionnel sera celui de Clermont-Ferrand, qui devrait accueillir ses clients au cours du deuxième trimestre. Au troisième trimestre, les centres de Perpignan et Lyon-Saint-Priest ouvriront leurs portes. Ce dernier complètera le site de Lyon-Dardilly, installé depuis 2017. Enfin, le centre de Dijon devrait être inauguré au quatrième trimestre 2023. Toutes ces implantations proposeront la vente et l’après-vente. Tesla ne devrait pas s’arrêter à 24 points de vente sur le territoire, puisque la marque annonce déjà d’autres ouvertures en France et en Europe dans les prochains mois.