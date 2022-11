Tesla ouvre son plus grand centre français à proximité de Paris

Afin d’accompagner la croissance de ses ventes et les besoins de ses clients en après-vente, Tesla poursuit la densification de son réseau de succursales en France. La marque dirigée par Elon Musk annonce l’ouverture de son plus grand centre de France : « Situé à l'est de l’Île-de-France, sur le territoire de Val d’Europe, ce nouveau centre s’étend sur une parcelle de 20 000 m² accueillant un bâtiment de près de 3 000 m² ». Une trentaine de collaborateurs compose l’équipe en charge de l’exploitation du site (commerce et après-vente).

Une belle couverture sur la zone Paris Est

Tesla France insiste sur le fait que le site fait valoir un positionnement géographique très attractif : « Cette nouvelle succursale est aisément accessible en une trentaine de minutes depuis la capitale. Elle profite également de connexions avec les gares RER de Val d’Europe et TGV de Marne-la-Vallée Chessy à seulement 10 minutes ». Le site est également doté d’une station Superchargeur offrant 16 points de charge ouverts 24h/24.

Des progrès mesurés sur les prestation après-vente

Depuis 2020, Tesla a accompagné le développement de son parc roulant avec l’ouverture de onze nouvelles succursales. « Le temps d’attente moyen pour obtenir un rendez-vous a été réduit de plus de 30 % et le nombre de créneaux d’intervention par semaine a crû de 55 % cette année. En moyenne, le temps d’intervention en France est de 2 heures, tandis que 88 % des véhicules sont immobilisés moins de 24 heures », précise un porte-parole de la marque. En plus de Paris-Val d’Europe, la marque est notamment présente à Aix-en-Provence, Bezons, Boissy-Saint-Léger, Bordeaux-Mérignac, Caen, Chambéry, Lille, Lyon, Mandelieu, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris-Chambourcy, Paris-Madeleine, Paris-Vélizy, Reims Châlons, Rennes, Signes, Strasbourg, et Toulouse.

Tesla fait valoir un dynamisme commercial avéré en 2022

En outre, Tesla poursuit le développement de son réseau de Superchargeurs, en ayant déployé plus de 1 500 en France, répartis dans 125 stations. En Europe, dans un périmètre de 30 pays, Tesla compte 10 000 Superchargeurs dans plus de 900 stations.

Depuis le début de l’année, Tesla a immatriculé plus de 23 000 véhicules neufs en France, en progression de plus de 5 % pour une part de marché de 1,7 %.