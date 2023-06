Tesla pourrait bousculer le marché de la voiture électrique en Inde

Partout où il débarque, Tesla bouscule et transforme le marché de la voiture électrique. Comme de nombreux constructeurs, la firme d'Elon Musk cherche la recette pour conquérir ce nouveau marché émergent et nourrit de grandes ambitions en Inde, actuellement troisième marché mondial avec un volume de 4,25 millions de véhicules vendus en 2022.

L'entrée tant attendue de Tesla sur le marché automobile indien semble prendre de l'ampleur ces derniers mois. La déclaration d'Elon Musk après sa rencontre avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, lors de la visite de ce dernier aux États-Unis, a renforcé les attentes concernant son entrée. En tant que pionnier de l'industrie, l'entrée de Tesla intensifiera la concurrence sur le marché indien des véhicules électriques à batterie (BEV), selon l'analyste GlobalData.

La concurrence accrue de Tesla et son impact sur le marché indien des voitures électriques

Selon Sumit Das, analyste principal chez GlobalData, l'entrée de Tesla devrait contraindre les fabricants de véhicules électriques actuels à revoir leurs offres, car Tesla propose une large gamme de fonctionnalités technologiquement avancées dans leurs voitures. En Inde, ces fonctionnalités ne sont généralement présentes que sur les modèles haut de gamme. Cette arrivée devrait donc entraîner des changements technologiques et l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les nouveaux modèles.

De plus, avec l'ouverture d'une usine de fabrication en Inde, Tesla pourra maintenir des prix concurrentiels par rapport à d'autres acteurs du segment des véhicules électriques de milieu de gamme. Des entreprises comme MG, Mercedes et Audi tentent également de conquérir le marché indien. Mercedes a récemment augmenté la production de son modèle EQS dans son usine de Chennai en raison de la demande croissante de véhicules électriques. Cependant, Tesla pourrait bénéficier d'avantages techniques par rapport à l'EQS de Mercedes.

Le marché indien des voitures électriques en pleine croissance

L'Inde est devenue le troisième marché mondial des véhicules de tourisme, dépassant le Japon en 2023, ce qui témoigne de l'attrait du marché pour les entreprises étrangères telles que Tesla, qui souhaitent établir leur fabrication dans le pays. Les ventes de véhicules électriques sur le marché indien ont atteint près de 50 000 unités en 2022 et devraient connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,7 % au cours de la prochaine décennie, pour atteindre un million d'unités d'ici 2033*.

Selon Gorantala Sravan Kumar, chef de projet associé chez GlobalData, la découverte récente du troisième plus grand gisement de lithium-ion dans les États du Jammu-et-Cachemire et du Rajasthan renforce la nécessité d'établir des usines de fabrication de véhicules électriques pour les équipementiers mondiaux en Inde. Tesla est l'un de ces équipementiers, et compte tenu de l'attractivité à long terme du marché indien, l'entreprise bénéficierait d'une usine de fabrication en Inde pour pénétrer le marché et exploiter les réserves de lithium-ion.

Le potentiel de croissance du marché indien des voitures électriques

L'Inde devrait enregistrer une croissance d'environ 35 % de 2023 à 2030 dans la production de véhicules électriques, avec plus d'un cinquième du total des voitures produites dans le pays devant être des voitures 100% électriques (BEV) au cours de cette période. Cette estimation indique que le pays offre un marché potentiel pour les véhicules électriques, offrant ainsi des opportunités aux nouveaux entrants. De plus, la disponibilité de ressources à faible coût incitera probablement les constructeurs automobiles mondiaux à envisager d'établir leurs installations de fabrication en Inde.

Comme l'a démontré l'entrée du constructeur chinois MG Motor, l'arrivée de Tesla entraînera des changements significatifs dans le marché, poussant d'autres acteurs locaux ou étrangers à mettre en œuvre des offres similaires en termes de fonctionnalités et de technologie. L'impact de l'entrée de Tesla sera également déterminé par sa capacité à proposer des prix compétitifs et à commercialiser ses produits dans un segment de prix attractif.