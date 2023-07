Tesla règne en maître sur le marché français des voitures électriques

Le marché français des VPN affiche une progression de 11,5 % en juin 2023, à 190 848 immatriculations. Comme lors des mois précédents, cette croissance était attendue par rapport aux effets de rattrapage sur les livraisons. Le segment des véhicules utilitaires neufs ressort à 42 699 immatriculations sur le mois (+ 16,91 %).

Au premier semestre 2023, le marché français des voitures particulières neuves affiche une croissance significative de 15,26 %, avec un total de 889 777 véhicules immatriculés. En revanche, le marché des véhicules utilitaires neufs enregistre une hausse plus modérée (+ 3,82 %).

« Sur les trois scénarii envisagés pour 2023 en ce début d’année (optimiste avec un retour à un marché de 2 millions de voitures neuves vendues, pessimiste avec un marché à moins de 1,5 million d’unités écoulées, et business as usual, avec une hausse sans pour autant retrouver les niveaux d’avant-crise), le scenario business as usual semble se confirmer avec les résultats de ce premier semestre. Cependant, les perspectives les plus pessimistes ne sont pas encore totalement écartées », met en perspective Marie-Laure Nivot, responsable intelligence marchés au sein de AAA Data.

Les véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables ont représenté une vente sur quatre en France au premier semestre 2023

Au niveau du mix énergétique, l’électrique (BEV) a nettement repris sa marche en avant avec une pénétration de 17 % en juin 2023. Les PHEV s’octroient 9 % du marché.

Sur les six premiers mois de l’année, les BEV représentent 16 % du marché et les PHEV maintiennent leurs positions (9 %), pour un cumul de 24 %.

Au niveau des marques automobiles qui sont les plus performantes en volume sur les ventes de véhicules 100 % électriques, on retrouve un top 10 très classique en juin 2023.

Top 10 des marques ayant vendu le plus de véhicules 100 % électriques en juin 2023

Rang Marques Volume BEV juin 2023 Evo vs juin 2022 six mois 2023 Evo vs six mois 2022 1 Tesla 8 516 + 183,8 27 179 + 131,4 % 2 Renault 3 733 -38,4 % 17 152 -8,3 % 3 MG 3 668 + 490,6 % 10 859 + 381,1 % 4 Fiat 2 781 + 49,9 % 12 288 + 36,3 % 5 Peugeot 2 733 -20,3 % 16 001 + 23,1 % 6 Dacia 2 490 + 87,9 % 15 083 + 63,8 % 7 Volkswagen 1 427 + 61,4 % 5 919 + 109,6 % 8 Kia 1 281 + 332,7 % 4 009 - 9,4 % 9 Mini 880 +118,3 % 2 918 + 12,2 % 10 Hyundai 870 -5,1 % 4 747 + 1,3 %

(Source : AAA Data)

On peut relever qu’Opel est sortie du top 10 du juin 2023 (566 BEV immatriculés, + 8,1 %), mais qu’il reste dans le top 10 du premier semestre (3 558 BEV immatriculés, + 46,6 %).

Les top modèles par marque en juin 2023

Tesla Model Y 4 335 Renault Megane E-Tech 2 377 MG MG4 2 511 Fiat 500 e 2 781 Peugeot e-208 1 889 Dacia Spring 2 490 Volkswagen ID.3 740 Kia Niro Electric 885 Mini Mini Electric 880 Hyundai Kona Electric 563 Source : AAA Data

Dans le périmètre du premium, en juin 2023, DS reste en retrait avec 203 immatriculations de véhicules 100 % électriques (DS3 Crossback), malgré une croissance de 41,9 %. BMW a pris le lead avec 509 immatriculations devant Mercedes-Benz (481 immatriculations) et Audi (390 immatriculations). Dans le périmètre premium, c’est donc Mini qui domine comme au mois précédent d’ailleurs. Volvo est plus en retrait en juin (191 immatriculations), mais au premier semestre, la marque du groupe Geely se hisse sur le podium (1 903 immatriculations), derrière Audi (1 986 immatriculations) et BMW (2 206 immatriculations).

Deux marques chinoises avaient fait leur apparition dans le radar des immatriculations de véhicules électriques en avril et confirment en juin : BYD avec 24 véhicules (dont 17 Atto 3) et Leapmotor avec 37 T03.