Tesla représente près d’une vente de véhicule électrique sur cinq en France

Sur un marché français des véhicules particuliers neufs en croissance de près de 11 % en septembre 2023, les ventes de voitures électriques affichent une croissance de 34 %. Tesla mène le bal devant Peugeot et MG. Au sein de la marque Renault, la Megane E-Tech reste en grande perte de vitesse.

Le marché français des VPN affiche une progression de 10,7 % en septembre 2023, à 156 303 immatriculations. On le dit et on le répète au fil des mois, cette croissance s’explique surtout à l’aune des effets de rattrapage sur les livraisons des constructeurs automobiles. Le segment des véhicules utilitaires neufs ressort à 32 939 immatriculations sur le mois (+ 7,3 %).

Au cumul des neuf premiers mois de 2023, le marché français des voitures particulières neuves affiche une croissance significative de 15,9 %, avec un total de 1,28 million de véhicules immatriculés. La hausse est plus modérée sur le marché des véhicules utilitaires neufs (+ 6,9 %, pour 275 229 immatriculations de VUL).

Mois de septembre record pour le véhicule électrique en France

Au niveau du mix énergétique, les voitures électriques (BEV) ont retrouvé de l’allant avec une pénétration de 19 %, un record. Les modèles hybrides rechargeables (PHEV) s’octroient 10 % du marché, deuxième mois le plus élevé avec juillet.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les véhicules électriques (BEV) représentent 15,9 % du marché automobile français des véhicules neufs et les hydrides rechargeables maintiennent leurs positions (9 %).

Depuis le début de l’année, c’est toujours l’essence qui domine le mix énergétique français des voitures neuves (37,4 %), tandis que le diesel perd encore du terrain (10,1 % de part). Comme le relève Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marché chez AAA-DATA, les véhicules hybrides (HEV) rencontrent aussi un vif succès et s’affichent à 23,6 % de parts de marché, plus de deux points supplémentaires en l’espace d’un an. Notons enfin que les autres énergies représentent 4,1 du mix français, principalement portées par le GPL.

Top 10 des marques ayant vendu le plus de véhicules 100 % électriques en septembre 2023

Rang Marque Volume BEV septembre 2023 Evo vs septembre 2022 9 mois 2023 Evo vs 9 mois 2022 1 Tesla 5 557 + 60,4 % 40 818 + 151,3 % 2 Peugeot 4 367 + 43,8 % 24 165 + 22 % 3 MG 2 866 + 417,3 % 17 071 + 380,6 % 4 Renault 2 846 -47,3 % 23 168 -24 % 5 Dacia 2 514 + 15,8 % 21 103 + 62 % 6 Fiat 2 460 + 93,7 % 17 608 + 40,3 % 7 Volkswagen 1 057 -9 % 8 433 + 53,8 % 8 Kia 906 + 20,4 % 6 163 -0,7 % 9 Hyundai 743 + 24,2 % 6 581 -1 % 10 Opel 696 + 49 % 4 817 + 28,2 %

(Source : AAA DATA)

Sortie du top 10 en août 2023, Opel retrouve sa place dans le classement, toujours au coude-à-coude avec Mini.

Les top modèles par marque en septembre 2023

Tesla Model Y 5 035 Peugeot e-208 3 924 MG MG4 1 945 Renault Megane E-Tech 1 372 Dacia Spring 2 514 Fiat 500 e 2 296 Volkswagen ID.3 324 Kia Niro Electric 623 Hyundai Kona Electric I 362 Opel Corsa e 376 Source : AAA DATA

La Renault Megane E-Tech donne des signes d'essoufflement inquiétants depuis quelques mois.

Gros plan sur le segment automobile premium

Dans le périmètre du premium, en septembre 2023, DS reste toujours en retrait avec 289 immatriculations de véhicules 100 % électriques (DS3 Crossback). BMW conserve le leadership avec 996 immatriculations devant Audi (558 immatriculations) et Mercedes-Benz (412 immatriculations). Si nous intégrons Mini dans ce périmètre, la marque se hisse sur la deuxième marche du podium avec 572 immatriculations. Volvo est plus en retrait en septembre (366 immatriculations). Au cumul des neuf premiers mois de l’année, le podium se décline comme suite : BMW (4 522 immatriculations), devant Audi (3 131 immatriculations) et Mercedes-Benz (2 681 immatriculations). Hors Mini (4 614 unités) s’entend.

Les nouvelles marques automobiles qui frappent à la porte

Plusieurs marques font leur apparition dans le radar des immatriculations de véhicules électriques et amorcent leur déploiement : BYD avec 71 nouvelles immatriculations en septembre, dont 49 Atto 3, Leapmotor avec 24 nouvelles T03 en septembre (221 au total), Smart avec 128 Smart #1, Fisker avec 30 modèles Ocean, ou encore les 22 SUV Electre chez Lotus (44 au total).