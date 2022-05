Tesla sécurise ses approvisionnements de nickel

Tesla officialise la signature d’un accord de long terme avec le groupe brésilien Vale pour sécuriser ses approvisionnements en nickel bas carbone de classe 1. La durée exacte de l’accord et les modalités financières n’ont pas été précisées.

Le cours du nickel flambe

Souvent appelé terre rare même s’il est abondant, le nickel est fortement utilisé pour la production de véhicules électriques et son cours a récemment atteint des sommets. Au premier trimestre, le groupe minier Vale a commercialisé 20000 tonnes de nickel bas carbone « Class 1 », dont 1300 tonnes pour le secteur des voitures électriques. A terme, il estime qu’un volume de 30 à 40% de sa production sera acheté par le secteur de l’électromobilité, appelé à une forte expansion.

Tesla multiplie les signes de montée en puissance de production de VE

Le nickel sera produit au Canada, à Newfoundland et Labrador, via le site industriel de Long Harbor de Vale. L’élu local Andrew Furey a rappelé que sa province était riche en ressources naturelles d’avenir, tout en félicitant Vale et Tesla pour cet accord significatif pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Fin 2021, Tesla avait déjà signé un accord avec Prony Ressources, en Nouvelle-Calédonie, pour la fourniture de 42000 tonnes de nickel « vert » sur plusieurs années. Le constructeur dirigé par Elon Musk mène aussi des recherches pour trouver des alternatives au nickel.

Rappelons que Tesla veut augmenter sa production en Chine, l’usine de Shanghai devant atteindre une capacité de production de 2600 voitures par jour à partir du 16 mai 2022. Le constructeur compte aussi ouvrir une deuxième usine à Shanghai, dans la zone industrielle de Lingang pour une capacité annuelle de production de 450000 véhicules électriques.

(avec Reuters)