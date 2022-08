Tesla Semi 100 % électrique : premières livraisons prévues en 2023 ?

Ça s’agite du côté de Tesla et de la commercialisation de son camion 100 % électrique. La mise à jour du site du constructeur relance les spéculations sur une commercialisation du Tesla Semi dans les six prochains mois.

La Tesla Semi, dont les premières ébauches ont été présentées il y a 5 ans, devrait être bientôt sur les routes à en croire différents médias et la récente mise à jour du site du constructeur.

D’ailleurs, il n'est plus possible de précommander le camion en ligne. Le carnet de commandes serait pour l’heure rempli au niveau attendu. Les prix initialement indiqués étaient de 150 000 dollars pour le modèle de base et de 180 000 dollars pour la version la plus chère, offrant une plus grande autonomie.

Selon le site du constructeur américain, le camion dispose de trois moteurs électriques sur les essieux arrière (contre quatre envisagés au départ). Tesla promet une autonomie de 800 km dans sa version la plus puissante (contre 400 km de base) et 30 minutes de recharge pour atteindre les 70 % d’autonomie.

Le 0 à 100 km/h se fera en 20 secondes ! Les estimations d’économies de carburant avancées sont de l’ordre de 200 000 dollars en trois ans. Tesla annonce une consommation de moins de 2 kWh pour 1,6 km avec un chargement de 37 tonnes.

Le poste de conduite est au centre de la cabine pour une vision plus panoramique à 180 degrés. Il dispose de chaque côté du volant de larges écrans tactiles pour ses commandes, marque de fabrique de Tesla.

« Semi est livré en standard avec des fonctions de sécurité active qui s'associent à des commandes avancées de moteur et de frein pour offrir traction et stabilité dans toutes les conditions. Une position assise centrale offre au conducteur une meilleure visibilité, tandis qu'une architecture entièrement électrique réduit à la fois le risque de renversement et l'intrusion dans l'habitacle en cas d'accident », commente Tesla.

Les premières livraisons du camion de la marque américaine pourraient être réalisées en fin d’année, voir début 2023. Des informations à prendre avec des pincettes de la part d’une marque qui cultive le teasing et le secret.