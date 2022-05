Test : ATX 180 de Mahle, pour entretien durable des BVA

Approuvé - Recommandé

Avec la station ATX 180 d’entretien de boîtes de vitesses automatiques (BVA), Mahle propose un équipement haut de gamme, à la finition irréprochable. L’ATX vidange les BVA par aspiration via deux pompes (aspiration et injection) pour accélérer le débit du traitement et gérer les flux. Le processus peut être automatique. Il suffit de renseigner le modèle du véhicule à traiter, idéalement son code moteur, pour que la station connaisse le type et la quantité d’huile nécessaire et démarre son cycle. L’opérateur peut toujours programmer, via un clavier numérique étanche, une quantité d’huile supplémentaire à injecter qui servira au rinçage du circuit. L’équipement peut-être piloté manuellement pour opérer uniquement une injection de fluide ou à l’inverse une récupération. Un écran LCD de 4,3 pouces permet de suivre le déroulé de l’opération et guider l’opérateur. L’interface homme-machine actuelle est un peu dépassée et montre de légers bugs. Ces derniers seront corrigés deux fois par an via des mises à jour. La station est équipée à l’arrière de deux bidons amovibles de 25 litres, montés chacun sur une balance de pesée. L’un possède l’huile neuve, l’autre le fluide usagé. Un troisième flacon de 500 ml est disponible pour un éventuel additif de nettoyage. Les bidons sont raccordés à la machine via un système de raccords rapides à baïonnette, pas très commode. Des capteurs permettent d’autodiagnostiquer la station, mais aussi de contrôler le bon déroulement de l’opération, dont celui de la température de l’huile. Des capteurs de pression permettent d’autodétecter le sens de branchement de la machine sur le véhicule.

Compatible avec plus de 90 % du parc roulant avec BVA

Mahle propose pas moins de 70 adaptateurs de raccordement pour couvrir plus de 90 % des véhicules. La machine indique la référence du bon adaptateur à utiliser. Le raccordement se fait à l’aide d'un flexible de 3 m. Une autre flexible de 1,5 m permet la vidange du bidon d’huile usagé. Pour connaître la méthode de raccordement au véhicule, Mahle propose une base de données consultable sur ordinateur. Elle s’avère plus ou moins bien renseignée en fonction des marques mais elle s'étoffe au fur et à mesure des mises à jour. La station possède sur sa partie supérieure un mini-bac de récupération d’une partie du liquide pouvant s’écouler durant l’opération. Sur la face avant, une fenêtre éclairée permet de contrôler et comparer visuellement, par transparence, la clarté d’huile injectée et récupérée. Une fonction Zero Cross lance son nettoyage interne en cas de changement de la nature du fluide. La station est par ailleurs pourvue d’une imprimante.

Nous avons fait le test de l’ATX 180 sur la BVA d’un Nissan Pathfinder. Hors changement de filtre, la procédure de changement d’huile et de nettoyage a pris moins de 30 minutes, sans souci majeur mis à part quelques détections erronées du fonctionnement du moteur du véhicule, ce qui génère une alerte sonore désagréable. Nous avons utilisé 13 litres d’huile pour une capacité de la BVA de 10 litres, nettoyage compris. Verdict de notre garagiste testeur, Cédric Parbot : « La prise en main de la station reste simple. Bien qu’elle soit automatique, j’apprécie le fait qu'il reste possible de faire seulement de la vidange ou du remplissage, ce qui offre de la polyvalence. Le nombre d’adaptateurs de raccordement est un atout avec un prix de la station qui me paraît cohérent. Autre avantage : la station n’est pas commercialisée par un fabricant d’huile et reste donc neutre dans sa préconisation. Je regrette toutefois qu’elle ne possède pas de tablette tactile pour son pilotage comme chez certains concurrents. »