Test : Gedore 900-20 : une longue, fine et puissante baladeuse qui ne manque pas d’intérêt

L’outilleur allemand Gedore a imaginé une baladeuse à leds qui casse les codes des lampes classiques dans les ateliers. Sa finesse et sa longueur permettent un éclairage diffus mais aussi d’aller illuminer les endroits les plus reculés d’un véhicule. Cette lampe 2 en 1 émet aussi des UV.

Approuvé-Recommandé

À l’occasion de ses 100 ans, l’outilleur allemand Gedore commercialise une lampe d’atelier à leds particulièrement innovante. Contrairement aux offres concurrentes, qui proposent souvent des éclairages ponctuels (spot), cette baladeuse 900-20, de moins de 300 grammes, se présente comme une fine ligne profilée éclairante de plus de 25 cm de long. Pratique pour éclairer en profondeur dans des zones difficiles d’accès. La longueur totale de la lampe est de 50 cm pour une hauteur de 40 mm et une largeur de 50 mn au niveau de sa poignée. Le profilé est pourvu de 50 leds pouvant offrir une luminosité de 620 lumens. Ce n’est pas un record de puissance pour une baladeuse, mais cela reste très largement suffisant. C’est surtout l’éclairage diffus, produits par la longueur de la tige éclairante, qui fait la singularité de cette lampe. Son faisceau d’éclairage est large. Idéal pour voir, par exemple, le défaut d’une carrosserie. La puissance d’éclairage est ajustable en continu par le pouce grâce à une molette parfaitement positionnée à proximité de la poignée, très ergonomique. Cette même molette fait office de bouton marche-arrêt. À sa base, la lampe possède un puissant aimant permettant simplement sa fixation sur la caisse. Son pied est pivotable pour permettre un positionnement flexible et ferme sous tous les angles. Un crochet dépliable, disposé sur le haut de la torche, permet son accroche. Bien vu : un aimant disposé sur le haut permet d’aller récupérer des petites pièces tombées dans des endroits difficilement accessibles. Autre innovation de la lampe, et non des moindres, elle est commutable en lampe à ultraviolets grâce à un bouton positionné sur le flanc, facilement accessible des bouts des doigts. Cette fonction est utile dans le cas d’une recherche de fuite de gaz avec traceur dans le circuit de climatisation. Sa large surface éclairante permet une détection rapide.

En complément d’une baladeuse plus compacte

L’outil, de 16 watts, fonctionne sur batterie lithium-ion non amovible de 3 350 mAh. Il se recharge via une prise USB. Le bloc de recharge est fourni avec la lampe. L’autonomie est de 3 heures pour un temps de recharge de 3,5 heures. En pratique, d’après les tests effectués par notre partenaire garagiste, le garage Mécanéco, le temps d’une pause déjeuner est suffisant pour regonfler la batterie de la lampe pour deux demi-journées d’utilisation. Il faudra bien sûr penser à recharger la lampe en fin de journée. On regrettera que la recharge bien pratique par induction sur support magnétique, comme le propose la concurrence, n’a pas été retenue pour cette baladeuse. Si nous recommandons largement cette lampe, vendue moins de 100 euros, qui a fortement séduit notre garagiste, sa fabrication entièrement en plastique demandera de la manipuler toutefois avec précaution, d’autant plus qu’elle est longue. Une chute à 1,5 mètre du sol s'est traduit par un impact sur le plastique transparent de la partie éclairante. Si la finesse et la longueur de cette baladeuse sont des atouts, elles sont aussi des handicaps au niveau des manipulations. La Gedore 900-20 ne peut pas se subsister à une baladeuse traditionnelle plus compacte dont elle est un complément.