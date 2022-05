Test : Knipex, clés ou pince, ne plus choisir !

Union de la pince multiprise et de la clé à molette, Knipex commercialise une série de pinces-clés que nous pouvons que vous recommander pour leur efficacité et leur polyvalence. Cette seconde génération de pinces-clés vous fera gagner un temps précieux.

Approuvé – Recommandé

Ce sont des outils malins et très pratiques comme on les aime : la société allemande Knipex a mis au point une série de pinces-clés. Elles font à la fois office de pince – pour tenir, saisir, presser ou encore mettre en forme – et remplace tout un jeu de clés plates. Un outil donc plus polyvalent qu’une clé à molette ou qu’une pince multiprise, finalement réunis en un outil. Le fabricant propose à son catalogue une vingtaine d’outils de ce type avec différentes longueurs (de 10 à 40 cm), en différents matériaux (chromé, galvanisé, nickelé, altramentisé, laqué, bruni…) et avec plusieurs finitions au niveau des branches (gainage plastique, multicomposant ou isolé 1 000 volts).

C’est la seconde génération de pinces-clés proposés par l’outilleur. Elles sont désormais plus légères mais avec une qualité perçue irréprochable et 12 % de capacité en plus au niveau de la taille des clés. Au niveau du réglage, une fenêtre permet d’ajuster facilement la dimension de la clé avec une indication en mètre ou en pouce, gravée sur la pince. La préhension se règle facilement et avec précision. Le réglage peut se faire à même le boulon. L’encliquetage de la position se fait rapidement grâce à un simple appui sur un bouton (changeable en cas d’usure) et se montre sûr. En parallèle, un fort serrage est possible à l’image d’une pince-étau. Knipex explique que la force de serrage est élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par dix grâce à l'articulation à forte démultiplication par effet de levier.

Forcer tout en douceur

Malgré la force de serrage, la pince a été conçue pour travailler sans provoquer de dommage sur les arêtes des écrous grâce à un contact sans jeu et sur toute la surface de la clé grâce à des mâchoires lisses. Des embouts additionnels, en caoutchouc, sont disponibles pour encore plus de protection sur des écrous fragiles, chromés, peints ou en plastique. Le grand atout de ces pinces-clés est de pouvoir serrer/desserrer dans la foulée un ensemble de tailles d’écrous en passant rapidement d’un réglage à l’autre, sans avoir à changer sans arrêt de clés plates. Le vissage est facilité par un principe s’apparentant au cliquet (relâchement automatique de la mâchoire par effet de levier). L’effet pince permet aussi d’opérer en positionnant la pince perpendiculairement, la force de serrage étant multipliée par 10.

La pince de 25 cm comporte à titre d’exemple 17 positions de réglage de clé, jusqu’à la taille 46. Plus dernièrement, Knipex a mis sur le marché un pince-clé de 10 cm à 10 positions, pouvant atteindre la taille d’une clé de 21. Elle est idéale pour les travaux dans les espaces les plus exigus. « Mon usage de ces clés a montré une étonnante capacité de prise au serrage sans rien abîmer, même avec la plus petite d’entre elles qui, malgré son apparence de jouet, a la faculté de se faufiler dans les endroits exigus et de faire le travail. L’usage de la clé de 10 cm m’a simplifié la tâche dans quelques cas », commente Cédric Parbot, mécanicien à Paron dans l’Yonne, qui a testé ces pinces pour Décision Atelier. Et de poursuivre : « Je n’ai plus besoin de me balader avec toutes mes clés plates. Je passe d’une dimension à l’autre très facilement. Je continue toutefois à utiliser les clés traditionnelles en fonction de l’accessibilité. Autre avantage de cette robuste pince-clé : elle est en mesure de desserrer facilement même les boulons aux arrêtes usées en s’adaptant à la dimension ». Le professionnel souligne de même une prise en main confortable de l’outil. Que du bonheur !