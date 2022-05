Test : Opisto.Pro, la pièce d’occasion en un clic

Approuvé - Recommandé

Les ateliers ont depuis quelques années l’obligation de proposer des pièces de seconde vie pour certaines réparations. Le garage Mécanéco de Paron, dans l’Yonne, n’échappe pas à cette obligation. Son gérant Cédric Parbot a accéléré sur le sujet depuis plus de deux ans. Depuis qu’il utilise la marketplace Opisto.Pro qui lui met à portée de souris l’offre de centaines de recycleurs. Le site est de loin, selon ses propos, le plus abouti pour des achats rapides et sans mauvaise surprise. « Le site est très fonctionnel. Les résultats de recherches sont très rapides. Je l’utilise sans retenue. Je gagne un temps fou », s’enthousiasme le patron. Trouver en moins de 15 minutes la bonne pièce d’occasion permet à Cédric Parbot de limiter le fait que les clients la cherchent par eux-mêmes et arrivent à l’atelier avec.

Le site est un vrai gain de temps. Plus besoin de perdre deux heures à aller récupérer les pièces, souvent pas encore démontées, chez le recycleur du coin. Le gérant passe par la place de marché quand il lui faut trouver des pièces électriques ou électroniques introuvables chez son distributeur habituel en neuf. Il achète aussi des pièces de carrosserie à la bonne couleur (ailes, pare-chocs, berceaux, rétroviseurs, optiques…) dans une logique de service rendu à ses clients. Concernant les pièces moteur, dont l’échange réclame beaucoup de main-d’œuvre, le professionnel se montre plus réticent. Il se tourne plus volontiers vers des sites spécialisés proposant des gammes de pièces manufacturées offrant, selon lui, plus de garanties en termes de qualité que l’occasion. Cédric Parbot achète régulièrement sur Opisto.Pro, entre cinq et dix fois par mois, avec un panier moyen tournant autour des 100 euros. Il trouve la majorité des pièces recherchées. Le responsable apprécie de même la transparence des prix et le fait que le site propose des tarifs très compétitifs, avec des vendeurs mis en compétition. Le site affiche des prix divisés par dix par rapport aux pièces neuves.

Fiabilité et qualité au rendez-vous

Pour ce qui est de la qualité des pièces, souvent garanties, relativement bien emballées et reçues dans un délai de 2 à 5 jours, rien à redire. Les frais de port sont souvent inclus dans le prix de vente. Les pièces peuvent être récupérées directement au comptoir si le recycleur sélectionné est basé à proximité. Très rares sont les commandes qui posent souci. Sur environ 130 commandes passées, deux seulement ont posé un souci (pièce cassée et réception d’un phare gauche à la place du droit). Le site reste rigoureux avec des vendeurs évalués par les acheteurs, voire même, pour certains, labélisés Premium par le site pour leur qualité de service. De base, ces derniers arrivent en premier dans le classement des recherches (l’ordre reste configurable). Les acheteurs connaissent le nom de la société de recyclage qui vend la pièce. Comme dans le cas d’une pièce neuve, la recherche s’effectue par le code VIN du véhicule, par la saisie du modèle ou, plus rarement, directement à partir de la référence de la pièce recherchée. Toutes les pièces sont photographiées pour juger de leur état (bon, correct, mauvais) et éviter les erreurs de commande. Le véhicule d’origine est parfaitement décrit. « Si la pièce que je reçois n’est pas la bonne, c’est que vraiment j’ai fait une erreur », lance Cédric Parbot. Aussi, le site affiche des offres à jour, avec les vraies disponibilités. Des filtres permettent d’affiner les recherches par localisation du vendeur, par caractéristiques, etc. Le paiement se fait à la commande directement sur le site par carte bancaire. Aucun abonnement n’est nécessaire pour utiliser la marketplace. Parmi les autres fonctionnalités du site : l’historique des commandes, la possibilité de mettre une pièce de côté, de mettre en favori des vendeurs, de gérer les avis et de faire des réclamations.