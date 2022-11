Texa introduit l’assistant vocal

Avec son puissant nouvel outil de diagnostic, Axone Voice, Texa fait entrer le diagnostic dans une nouvelle ère. Celle de l’interaction vocale, de la reconnaissance faciale, de la prise en main à distance et du diagnostic aux normes constructeurs.

Le spécialiste Italien du diagnostic électronique, Texa, vient de rajouter la reconnaissance vocale à son nouvel équipement Axone Voice qui devient main libre. Il est désormais possible de vérifier des paramètres ou de lancer un diagnostic sans avoir à retirer les mains du véhicule. Il suffit de commander les actions à la voix. L’outil est de plus doté de la reconnaissance faciale du technicien pour démarrer une cession de diagnostic verrouillée par les constructeurs avec droit d’accès personnalisés (Secure Gateway).

Fonctionnant sous Windows 10 Enterprise et le logiciel Texa IDC5, profitant d’un large écran à haute définition de plus de 13 pouces, d’une autonomie sur batterie de 10 heures, Axone Voice se veut à la fois fixe et portable. Il est doté d’une grande puissance informatique capable d’exécuter plusieurs opérations en simultané. L’outil est doté d’un boitier en magnésium qui favorise son refroidissement.

"Hey TEXA, montre le paramètre de tension"

Sa puissance lui permet de rentrer en interaction avec l’opérateur avec la voix. L’outil parle et écoute. Sa technologie a été développée en collaboration avec Microsoft. Elle intervient pour soutenir les techniciens pendant qu'ils effectuent les opérations. cette commande vocale permet d'activer des fonctions, de demander une assistance technique ou encore de recevoir des suggestions lors d'un diagnostic. L'assistant vocal permet de même simplement de demander d'identifier le véhicule, de lancer un scan sur les calculateurs, de rechercher un code moteur, de lancer un diagnostic ou de visualiser certains paramètre, etc.

Equipé des dernières technologies de connectivité et de protocole de communication, Axone Voice permet le diagnostic à distance avec la fonction Info Connect. Le service propose aux réparateurs d’effectuer à distance certaines opérations de mises à jour logicielles de composants ou qui peuvent être complexe (réinitialisations de service, codages, reprogrammations, remplacements de composants, calibrages de caméras…).