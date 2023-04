Texa renforce sa présence dans l'écosystème de la mobilité

À l'échelle mondiale, Texa enregistre un chiffre d'affaires de 168,2 millions d'euros en 2022, contre 151,5 million € en 2021. Présent dans le monde entier grâce à un réseau de distribution, la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé en Europe, 25,5% en Italie et 24,6% hors Union européenne. De son côté Texa France clôt l'exercice 2022 avec une progression de 9,9% de son chiffre d'affaires par rapport à 2021, avec 17,4 millions d'euros. En plus de la métropole, des DROM-COM et de l'Afrique francophone, l'entité française gère également la Suisse francophone et le Luxembourg depuis cette année. Texa France a ainsi renforcé ses équipes, avec désormais 24 collaborateurs au sièges et 15 itinérants. De nouveaux recrutements en 2023 sont aussi prévus. En attendant, Dominique Bertrand tire sa révérence et Martine Pinna ajoute sa fonction de responsable administration des ventes l'activité de trade marketing & communication.

Développement d'une gamme de produits pour l'électromobilité

Présenté à l'occasion de Solutrans, Texa commercialise dorénavant ses nouveautés, à l'instar CCS 2 Dynamics, solution transportable destinée à l'étalonnage des caméras des voitures, VUL et poids lourds. Texa France a également présenté e-light OneD, un réglophare avec système de diagnostic électronique intégré. « On en vient à la calibration d'optiques », commente Francis Pègues. Enfin, réservé pour le moment au réseau Volkswagen, Texa dévoile sa solution eFluid dédiée aux véhicules électriques. eFluid vidange et recharge les circuits de refroidissement en contrôlant et validant l'étanchéité du circuit du refroidissement et du bac à batterie. En parallèle, Texa et Ravaglioli ont récemment noué un accord de collaboration technique. Les deux partenaires pourront ainsi mutualiser leurs compétences respectives pour la conception de nouveaux produits. Ce partenariat souligne la complémentarité entre la géométrie et les Adas. L'offre sera présentée en fin d'année ou en début d'année prochaine.

En outre, Texa sera présent pour la première fois à Solutrans, où le fabricant présentera ses équipements dédiés aux poids lourds et véhicules utilitaires.