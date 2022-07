Texa souhaite briller à Equip Auto 2022

L’équipementier italien spécialiste du diagnostic, de la climatisation et de la calibration des Adas annonce sa participation au prochain salon Equip Auto de Paris Porte de Versailles. Manifestation où il a prévu d’exposer de nombreuses nouveautés à destination des acteurs de l’après-vente automobile et poids-lourds.

Pour Texa qui fête cette année ces trente ans d’existence - 15 ans pour la filiale française - au service du monde de la réparation indépendante, l’occasion lui sera donné de présenter plusieurs nouveautés parmi lesquelles figurent en avant-première française le dernier né des outils de diagnostic et de calibration Adas, le CCS 2 Dynamics. Il s’agit d’un matériel mobile conçu pour la calibration des systèmes Adas pour VL, VUL, PL et Bus. Son originalité repose sur sa facilité à être démonté pour être transporté dans un simple utilitaire ainsi que sa configuration possible pour intervenir sur du VL ou PL.

Le grand rassemblement de la profession sera également l’occasion pour le spécialiste italien d’échanger avec ses clients réparateurs sur le choix qu’il a fait de créer et de développer sa propre hotline constituée aujourd’hui de 7 opérateurs et d’un responsable technique. Ce concept permet aux réparateurs de contacter directement le centre d’appel de Texa France et de recevoir aide et assistance de techniciens qualifiés et spécialistes pour la résolution de problèmes ou de pannes.

Enfin la filiale française de Texa pourra revenir sur l’évolution, tout au long de ces années, de personnel mis en place pour assurer le service auprès des distributeurs et des réparateurs. Rappelons à ce sujet que les équipes ainsi que la force de vente de Texa France se sont étoffées pour atteindre en 2021 un effectif total de 37 collaborateurs dont 11 technico–commerciaux itinérants présents sur le terrain. Et que pour renforcer cette organisation, un chef des ventes rechange indépendante a été nommé en janvier 2022, en la personne de Lionel Maurel.

« Une des clefs de ce succès, outre la qualité et l’innovation qui caractérisent les produits TEXA, réside dans l’accompagnement clients, dont j’ai fait un des leitmotivs de notre politique constante de service. Notre nouvelle organisation avec une hotline intégrée ainsi que le renforcement de l’équipe terrain constituée de technico commerciaux spécialistes en est la preuve. Nous avons, avec l’assentiment de la profession, de grandes ambitions tant pour la fin de 2022 que pour les exercices suivants. » souligne Francis Pegues, directeur général de Texa France.