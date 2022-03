Voiture de l'année 2022 : la Kia EV6 rafle la première place

Pour la seconde année consécutive, la cérémonie « The Car of the Year 2022 » a été diffusée depuis la chaîne YouTube du Geneva International Motor Show (GIMS), ce jour, à 17 heures. La Peugeot 208 et la Toyota Yaris ont été respectivement sacrées en 2020 et 2021.

Pour la 59e édition, c’est donc le savoir-faire sud-coréen et la technologie électrique qui ont été mis à l’honneur. Comme chaque année depuis 1964, les 61 journalistes automobiles issus de 23 pays européens et membres du jury, ont individuellement exprimé leurs préférences en attribuant leurs points selon plusieurs critères d’évaluation.

Parmi les sept finalistes à se disputer le trophée étaient présentes : la Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Peugeot 308, la Renault Mégane E-Tech et la Skoda Enyaq iV. Preuve que la transition électrique est bien en marche, six modèles sont des voitures purement électriques, tandis que la septième est disponible en versions essence, diesel et qu’hybride rechargeable.

La France sur le podium

Après une présentation de trente minutes, et la révélation des résultats par pays, c’est donc la Kia EV6 qui a remporté le trophée, œuvre d’un artiste espagnol. Avec 279 points, le crossover coréen devance de peu la Renault Mégane E-Tech Electric (265 points) et la Hyundai Ioniq 5 (261 points). La Peugeot 308 se classe quatrième (191) avec dans son sillage les Skoda Enyaq iV (185), Ford Mustang Mach-E (150) et Cupra Born (144)

En France, le chauvinisme était au rendez-vous puisque la Renault Mégane E-Tech Electric a récolté 42 points auprès des six journalistes votants. Les Peugeot 308 et Kia EV6 complètent le podium après avoir respectivement recueillies 31 et 29 points.