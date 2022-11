Theres Gosztonyi prend la vice-présidence du marché des pièces détachées de la région EMEA de Clarios

Leader sur le marché de la batterie avec une imposante présence dans plus de 140 pays, Clarios a nommé, à compter du 1er novembre, Theres Gosztonyi au poste de vice-présidente du marché des pièces détachées pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA).

Avant d’intégrer Clarios, Theres Gosztonyi a occupé le poste de vice-présidente BtoC Aftermarket chez le fabricant de pneus Michelin, où elle était responsable de l'Europe du Nord. Auparavant, elle a travaillé durant plus de 15 ans dans le domaine de la vente et du marketing chez Daimler AG, et plus récemment en tant que chef des ventes pour Mercedes-Benz Trucks Eastern Europe. « Vu la transformation de la mobilité vers l'électrification, la conduite autonome et le transport multimodal, l'alimentation électrique fournie par les batteries jouera un rôle déterminant. Avec mon équipe, je vais travailler dur pour que Clarios avec sa marque Varta reste en tête de la concurrence et offre les bons produits et services à nos clients et consommateurs », explique la nouvelle vice-présidente.

Rappelons que la région EMEA de Clarios compte plus de 3 800 collaborateurs répartis sur 12 sites de production, dont le siège social est à Hanovre, en Allemagne. L'équipementier fabrique et fournit ses batteries à tous les grands constructeurs automobiles. Sur le marché des pièces détachées automobiles, Varta est l'une des marques les plus connues et les plus fiables en Europe et dans le monde.