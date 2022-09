Thierry Groualle (Emil Frey France) : « Nous voulons montrer que nous sommes capables de gérer le deux-roues »

Auto Infos : Que représentent ces trois points de vente BMW Motorrad ?

Thierry Groualle : Ce projet concerne deux points de vente implantés à Bordeaux et Anglet, ainsi qu’un site annexe installé à Pau. Il s’agit de grosses affaires puisque le contrat VN porte sur 800 à 900 motos neuves à l’année. Ce sont nos premiers pas dans le deux-roues mais c’est une entrée par la grande porte.

Auto Infos : Cette arrivée dans le deux-roues est-il le fruit d’une stratégie globale ?

Thierry Groualle : Nous n’avons pas une stratégie définie de développement dans le deux-roues. Notre groupe est ouvert à la diversification et la moto est un business différent mais parallèle. Certains métiers sont similaires. De plus, il s’agit d’une véritable alternative dans la perspective des nouveaux contrats, et notamment un moyen de faire baisser les frais fixes.

Auto Infos : La marque BMW est donc un choix logique pour vous…

Thierry Groualle : En effet, ce projet en cours est une opportunité intéressante. C’est le fruit de notre partenariat avec BMW, notamment sur le secteur concerné par cette acquisition à venir, puisque nous représentons déjà la marque en automobile. On peut d’ailleurs imaginer à l’avenir des synergies en matière d’immobilier, si cela est possible.

Auto Infos : Comment allez-vous gérer cette activité deux-roues au sein du groupe ?

Thierry Groualle : Nous n’allons pas créer une branche spécifique consacrée à la moto. Nous allons gérer cette activité au sein de la marque BMW mais à part, car il s’agit d’une affaire importante. Elle sera rattachée au pôle de Bordeaux. Nous apparaissons comme un très grand groupe mais la réorganisation du mois de juillet a renforcé les aspects opérationnels. Nous voulons montrer que nous sommes capables de gérer le deux-roues.

Auto Infos : Le groupe Emil Frey importe Kawasaki, Piaggio et Suzuki dans d’autres pays. Emil Frey France pourrait-il se développer dans ces marques ?

Thierry Groualle : Nous voulons surtout démontrer que nous pouvons gérer cette activité. Nous grandirons peut-être plus tard mais si c’est le cas, ce sera plutôt par opportunités.

Auto Infos : Cette arrivée dans le deux-roues est-elle une manière d’aborder la mobilité au sens large ?

Thierry Groualle : C’est un sujet important. Nous avons mis en place un pôle mobilité qui travaille là-dessus. Le deux-roues entre dans ce domaine. BMW est d’ailleurs présente dans la mobilité urbaine avec une partie de sa gamme, dont un premier scooter électrique. Cependant, nous débutons dans le deux-roues et nous devons faire nos preuves.