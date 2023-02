Thierry Koskas cumule les casquettes chez Stellantis en remplaçant Vincent Cobée

Thierry Koskas vient d’être nommé directeur général de la marque Citroën en parallèle de son poste de directeur des ventes et du marketing de Stellantis. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars 2023 et demeure sous la responsabilité directe de Carlos Tavares.

Le 1er mars prochain, Vincent Cobée abandonnera son poste de directeur général de Citroën au profit de Thierry Koskas. Déjà directeur des ventes et du marketing de Stellantis, celui-ci cumulera donc une double mission. « La double responsabilité de Thierry s’inscrit dans une logique de transversalité, comme c’est déjà le cas au sein de l’équipe dirigeante de Stellantis » explique Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Dans un communiqué, le patron de Stellantis a également tenu à saluer son futur-ex bras droit sur le départ : « Je tiens à remercier Vincent Cobée d’avoir défini le positionnement de Citroën au sein du portefeuille de marques de Stellantis et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs ». Stellantis assure que Vincent Cobée a l'envie de poursuivre des projets personnels en dehors de l’entreprise.

Développer la marque à l'étranger

Après une solide carrière à l’internationale au sein du groupe Renault (février 1997 – janvier 2019), Thierry Koskas a rejoint la concurrence PSA en mars 2019 en tant que directeur des ventes et du marketing. Il a gardé les mêmes fonctions depuis janvier 2021 suite à la création du groupe automobile. Désormais Thierry Koskas aura pour mission « d’exploiter le potentiel de la marque en Europe et dans le monde » à l'instar de Vincent Cobée. « J’ai pleinement confiance en Thierry Koskas pour mener à bien ces missions stratégiques et porteuse de valeur pour notre entreprise, afin que Stellantis continue d’être à l’avant-garde du marché, tout en développant la marque emblématique Citroën » conclut Carlos Tavares.

Au terme de près de 15 années chez Nissan, Vincent Cobée, a travaillé pour Mitsubishi Motors Corporation entre avril 2017 et mars 2019. Il était directeur général de la marque aux chevrons depuis octobre 2019.