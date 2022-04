Thomas Schäfer est nommé directeur des opérations de la marque Volkswagen

Actuellement nommé directeur des opérations, Thomas Schäfer prendra ses fonctions de président de la marque Volkswagen à compter du 1er juillet 2022, en remplacement de Ralf Brandstätter. Il rejoindra à cette occasion le directoire du groupe en tant que membre responsable du groupe des marques de la division Volume. Ralf Brandstätter conservera quant à lui sa casquette de président du directoire de Volkswagen jusqu’au 30 juin 2022, et prendra ensuite en charge la responsabilité de la division Chine au sein du directoire du groupe à partir du 1er août 2022. Ralf Brandstätter continuera dans un premier temps d’assumer la fonction de président de la marque Skoda, en plus de sa fonction de COO. Son successeur au poste de président du directoire de Skoda à compter du 1er juillet 2022 est Klaus Zellmer, actuellement membre du directoire de Volkswagen VP en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente.

Son parcours

Thomas Schäfer possède une grande expérience dans l'industrie automobile internationale. Cet ingénieur en mécanique a débuté sa carrière chez Daimler AG à Stuttgart en 1994, où il a occupé divers postes de direction. Celui-ci a rejoint le groupe Volkswagen en 2012, initialement en tant que dirigeant de l'unité de production Internationale du groupe, où il était responsable des projets CKD et des négociations sur les nouveaux sites de production. Il est ensuite devenu président et directeur général de Volkswagen Group South Africa en 2015, et était en charge des activités de Volkswagen en Afrique du Sud, mais aussi du développement des marques du groupe dans la région de l'Afrique subsaharienne.