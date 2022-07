Thomas Schäfer prend la présidence du Conseil de surveillance de Skoda

Vendredi 15 juillet, Thomas Schäfer a ajouté une nouvelle corde à son arc professionnel. Nommé président du comité consultatif de Volkswagen Véhicules Utilitaires en juin dernier, celui qui officie en tant que directeur des opérations (COO) de la marque Volkswagen depuis le 1er avril 2022 a en effet accepté la fonction de président du Conseil de surveillance du constructeur tchèque Skoda, marque affiliée au groupe Volkswagen. Il remplace ainsi Murat Aksel à ce poste, l’ex-président demeurant toutefois membre du Conseil.

Cette nomination aura pour but, selon les termes employés par la marque dans un communiqué, « d'intensifier et d'accélérer la coopération au sein du groupe afin d'exploiter le potentiel de synergie. » En somme, l'objectif est de réduire la complexité et les coûts de conception comme de production pour les marques de « volume » comme Skoda. Il faut dire que, « au niveau de Volkswagen Group, Skoda est responsable des marchés émergents, comme l'Inde et l'Afrique du Nord, et de projets tels que le développement de la prochaine génération de la Volkswagen Passat et de la Skoda Superb », fait valoir Thomas Schäfer. Qui connaît bien son sujet puisqu’il a occupé, de 2020 à 2022, les fonctions de CEO au sein de l’organigramme du constructeur tchèque.