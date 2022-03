Thomas Zimmermann nommé PDG de Freenow

Avant de rejoindre Freenow, plateforme de services de mobilité en Europe, Thomas Zimmermann a occupé divers postes de direction, notamment chez Ioniq Group, un développeur de plateformes digitales, ainsi que chez Goodgame Studios, un important développeur de jeux en ligne et mobile. Il a intégré Freenow en 2018 en tant que directeur marketing. À ce titre, il était responsable de la communication et du marketing de l'entreprise, des performances de la plateforme, ainsi que des équipes data et développement. Dans le cadre de ses fonctions, il s’est également occupé du repositionnement stratégique de la marque.

Thomas Zimmermann remplace ainsi Marc Berg, qui a « joué un rôle clé dans l'élaboration et le développement des joint-ventures de Mercedes-Benz Mobility et du groupe BMW » selon Gero Götzenberger, directeur de la stratégie et des investissements chez Mercedes-Benz Mobility. Nommé à la tête de Freenow en 2018, Marc Berg a motivé son départ de l’entreprise par des raisons personnelles. « Freenow est une success-story européenne et l'une des rares start-ups technologiques à être devenue un acteur aussi important en Europe. Marc Berg a mené à bien cette transformation au cours des dernières années. Mon objectif est de poursuivre cette évolution afin de nous affirmer davantage comme la première plateforme de MaaS (Mobility-as-a-Service) en Europe, confie le nouveau PDG. Avec notre application, nous voulons clairement nous positionner comme un fournisseur de mobilité durable et efficace dans les villes européennes. Grâce à de nouveaux partenaires solides et des options de mobilité supplémentaires, nous rendrons notre offre encore plus attrayante ».

En 2022, Freenow prévoit d'intégrer plus de dix nouveaux partenaires de mobilité et leurs véhicules sur la plateforme. Les deux premiers étaient Sixt et Dott. Actuellement, environ 54 millions d'utilisateurs utilisent les services de Freenow dans 16 pays et 170 villes. Ils peuvent choisir parmi différents types de véhicules : vélos électriques, trottinettes électriques, scooters électriques, taxis, VTC et voitures en autopartage.