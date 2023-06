Thule commercialise un coffre pas si accessoire

Le coffre à bagages Arcos, conçu par Thule, offre un espace de chargement supplémentaire tout en préservant l'accès à l'arrière du véhicule, y compris au coffre lui-même. Grâce à son système de fixation utilisant le crochet d'attelage du véhicule équipé d'une ferrure spécifique au fabricant de portage, Thule parvient à réduire considérablement la résistance au vent par rapport aux coffres de toit traditionnels. Ainsi, le toit du véhicule peut être utilisé pour transporter d'autres objets volumineux et importants, tels qu'une tente de toit, un kayak ou des vélos.

L'équipement installé à la hauteur de l'attelage facilite le chargement et améliore la visibilité à travers la lunette arrière depuis le rétroviseur. Comme tous les produits de la marque, le coffre Arcos a été soumis à des tests rigoureux pour prouver sa solidité et sa résistance face aux charges et aux diverses contraintes auxquelles il pourrait être exposé.

Le coffre est disponible en deux tailles : le modèle Arcos M d’une capacité de 300 litres et le modèle Arcos L d’une capacité de 400 litres. Ces modèles sont commercialisés respectivement à 1 350 et 1 400 euros.