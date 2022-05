Tillmann Stauske succède à Jarmila Plachá à la tête de Skoda Auto Digilab

Actuellement responsable de la stratégie parcours client chez Skoda, Tillmann Stauske a débuté sa carrière professionnelle dans le camp des entrepreneurs en fondant sa propre agence de publicité en 1993 et qu’il a dirigé jusqu’en 2010. Il a ensuite rejoint le groupe Volkswagen où il a occupé divers postes. D’abord comme responsable des salons et événements internationaux, puis en tant que responsable marketing et innovation pour les nouveaux services de mobilités en 2016 et, enfin, responsable de l’expérience client et des méthodes commerciales l’année suivante. Depuis juin 2021, et malgré sa récente promotion en date du 1er mai dernier, Tillmann Stauske est en charge de l'innovation de la marque. Il rejoint la direction du Skoda Auto DigiLab en tant que membre du conseil d’administration aux côtés d’Iva Benešová et de Jaroslav Pelant. Pour mémoire, les DigiLabs se comptent au nombre de trois : Prague en République tchèque (l’antenne principale), Tel Aviv en Israël et Pune en Inde.

Jarmila Plachá était à l’origine de la création du DigiLab et le dirigeait depuis mars 2017. Elle avait sous son management une équipe composée de 40 collaborateurs qui ont développé cinquante nouveaux projets et services numériques. « Sous sa direction, nous avons lancé des services de mobilité tels que HoppyGo, BeRider et Uniqway et établi des partenariats avec des start-up internationales prometteuses dans le domaine de l'informatique », énumère Martin Jahn, membre du conseil d’administration pour les ventes et le marketing chez Skoda. Jarmila Plachá prendra sous peu de nouvelles fonctions au sein du groupe Volkswagen.