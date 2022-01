Tim Sports facilite la pratique du vélotaf en s'associant à G7 Vélo

Avec cette collaboration, Tim Sports souhaite accélérer la démocratisation du vélo de fonction. Désormais, les salariés équipés pour leurs trajets domicile-travail disposent d'une solution alternative en cas d’imprévus (intempéries, fatigue, crevaison, déplacement longue distance…). Les vélotafeurs peuvent commencer leur trajet en vélo et le finir en taxi, et inversement. Sur les 9 000 taxis présents dans la flotte G7, une centaine est actuellement équipée de porte-vélos. Un chiffre qui devrait rapidement augmenter puisque 34 % des clients réguliers de la plateforme affirment se déplacer à vélo au moins une fois par mois.

"Avec le service G7 Vélo disponible depuis l’application de la compagnie de taxi, les travailleurs cyclistes peuvent se déplacer sereinement à vélo dans toute la région parisienne", commente la jeune entreprise. Ce nouveau service, que les clients peuvent dans un premier temps découvrir gratuitement, est proposé en option au prix de 4€, prélevés automatiquement sur la carte bancaire enregistrée sur l’application G7.

“C’est une belle opportunité que nous souhaitons offrir aux salariés pour leur faciliter la vie. Prenez l’exemple d’une personne qui part le matin au travail à vélo et le soir au moment de rentrer à son domicile il pleut. Elle pourra désormais commander un taxi G7 et rentrer complètement sèche chez elle avec son vélo en toute sécurité et tranquillité !” détaille Jérôme Blanc, co-fondateur de Tim Sports. “C’est évident, le vélo prend une place de plus en plus importante dans la mobilité urbaine. Avec G7 Vélo, nous souhaitions offrir aux vélotafeurs une solution alternative pour leurs déplacements quotidiens et ainsi encourager une mobilité plus douce. Cette collaboration avec Tim Sports prouve également que vélos et taxis peuvent tout à fait être des modes de transport complémentaires”, conclut Yann Ricordel, directeur général adjoint de la compagnie.