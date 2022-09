Timothée Gazeau remplace Elise Remark au département marketing des marques Seat et Cupra France

Diplômé d’un master en marketing et publicité à l’INSEEC Paris Business School, Timothée Gazeau a travaillé au sein de plusieurs agences média, entre 2000 et 2006, en qualité de responsable de comptes pour différentes typologies de clients (automobile, tech, mode, tourisme etc). L’année suivante, il rejoint les équipes de Nissan Europe où il occupe plusieurs postes dans les domaines du marketing et de l’expérience client : média, publicité, événements et salons, marketing et plateformes digitales. En 2015, il est recruté par Volkswagen Group France pour prendre la tête du service marketing communication et digital de la marque Volkswagen. Au bout de quatre ans, Timothée Gazeau s’installe à Barcelone, au siège international de Seat, il occupe les postes de responsable mondial de l'expérience client et responsable marketing monde de Seat et Seat Mo.

Timothée Gazeau succédera à partir du 1er octobre prochain à Elise Remark, qui a été nommée en septembre dernier directrice du département stratégie et performance réseau de Seat et Cupra France. En tant que directeur du département marketing, il reportera à Robert Breschkow, directeur général de Seat et Cupra France.