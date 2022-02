TIP a choisi le MAN eTGE pour les derniers kilomètres

TIP Trailer Services, leader européen de la location et de la maintenance de véhicules pour le transport et la logistique, a fait appel à MAN et plus précisement au eTGE pour optimiser la livraison du dernier kilomètre et réduire l’empreinte carbone de ses clients. L’opérateur a choisi d’intégrer à sa flotte soixante de ces véhicules utilitaires électriques dont il a commencé à prendre livraison en fin d’année dernière.