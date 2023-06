TIP Group lance la TIP Mechanic Academy

TIP Group, spécialisé dans la location et l’entretien des véhicules industriels, vient de mettre en place sa propre école pour former ses mécaniciens-réparateurs de véhicules industriels.

Originalité de la TIP Mechanic Academy : il suffira de 9 mois pour certifier les stagiaires au lieu des trois à quatre ans généralement nécessaires. En combinant une formation dirigée par un instructeur expert de TIP, un apprentissage en ligne et une formation pratique dans les installations du groupe, travaillant sur de vraies semi-remorques et des véhicules industriels, les stagiaires auront la possibilité d'apprendre et de mettre immédiatement en pratique ce qu'ils auront appris.

Le programme couvre un large éventail de sujets, notamment l'entretien des semi-remorques, le diagnostic, les réparations et la sécurité. Le programme de formation sera limité à huit ou douze stagiaires par classe.

TIP s'engage à offrir des opportunités de développement de carrière à ses employés, et les diplômés de la TIP Mechanic Academy auront accès à une formation plus poussée et à une promotion au sein de l'organisation, soit en tant que superviseur/gestionnaire d'atelier, soit en tant que technicien.

Les candidatures pour la TIP Mechanic Academy sont désormais ouvertes, et le programme débutera à l'automne 2023. La TIP Mechanic Academy sera lancée au Canada, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni cet automne et en Allemagne début 2024. En France, les neuf sessions dirigées par un instructeur auront lieu au Plessis-Pâté, tandis que le reste de la formation se déroulera dans les ateliers où les stagiaires seront employés après leur certification.