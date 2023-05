Tirer profits d’une borne de recharge

Pour les garages qui possèdent un parking avec une ou deux places accessibles inutilisées, il est dommage de ne pas les équiper de bornes de recharge qui peuvent générer du chiffre d’affaires additionnel. Cela d’autant plus si l’établissement est implanté dans une zone d’activité ou le long d’un axe routier dépourvu de borne. Proposer une solution de recharge est un moyen de plus pour faire connaitre son atelier, créer du trafic et être référencé par les solutions de navigation qui localisent les stations de recharge. C’est une nouvelle dynamique qui peut se créer autour de ce service toujours plus attendu. « Il est important pour les professionnels des services de l’automobile de comprendre que le fait d’investir dans une borne c’est mettre un pied dans le monde de l’électromobilité en fort developpement. Il faut voir cela comme un nouveau secteur d’activité et une nouvelle opportunité de marché » explique Cecile Benguigui, responsable développement commercial chez Borneco. Cette jeune entreprise, partenaire du programme Advenir (voir encadré) et de Mobilians, a déjà orchestré l’implantation de 200 bornes. Elle est en mesure d’accompagner les sociétés sur l’ensemble de l’installation (demande de prime, visite technique, élaboration du projet, installation, financement, supervision et maintenance). « Contrairement aux opérateurs spécialisés, chez Borneco, qui cumule plusieurs métiers, nous ne facturons que 10 % de commission sur la gestion de la borne, soit 2 à 3 fois moins » tient à souligner Cecile Benguigui. Pour les ateliers qui font le choix de ne pas passer par une entreprise « full service » comme Borneco, il faut alors veiller à ce que les prestataires choisis soient bien référencés par le programme Advenir. Les fournisseurs d’énergie possèdent leur propre service d’installation de bornes « mais nous sommes plus proche des clients qu’eux en ciblant les bons ateliers où l’installation de bornes fait sens » assure la responsable commerciale.

Un investissement rentable

Borneco réalise sur le site d’implantation de la borne une visite technique. Elle commence par l’analyse de l’installation électrique du garage, sa puissance et les consommations. En ce qui concerne les délais, Borneco est en mesure d’établir un devis sous 48h après la visite technique. S’il n’est pas nécessaire de faire intervenir le fournisseur d’énergie, l’installation des bornes prend moins de 8 semaines une fois les documents administratifs réunis. Borneco possède la casquette d’opérateur. La startup fait l’interface entre la borne et le garagiste. Elle gère l’exploitation de la station et le chiffre d’affaires qu’elle génère. « Nous récupérons mensuellement la vente d’électricité du garage, en son nom, et nous lui restituons 90 % du chiffre d’affaires » explique la responsable. Il faut avoir à l’esprit qu’une borne reste facilement rentable. « Notre objectif est de proposer une solution qui s’autofinance » explique Cecile Benguigui. A cette fin, Borneco propose son offre « 1001 bornes » destinée aux professionnels de l’automobile. C’est l’entreprise qui, sous certaines conditions, finance la borne mais récupère alors la moitié des bénéfices générés. Ce sont des contrats de 10 ans renouvelables. Dans les cas de l’acquisition classique d’une borne, l’acheteur qui a bénéficié de la prime Advenir doit s’engager pour 3 ans (contrat de maintenance et de supervision). Mais combien faut-il investir ? La borne elle-même n’est pas très chère. Ce qui coûte, c’est son installation qui peut être simple comme très compliquée. De base, il faut prévoir autour des 2 500 euros. Bien plus dans les cas les plus compliqués nécessitant du gros œuvre. Pour la maintenance et la supervision, il faut débourser autour des 440 euros par an (tarif Borneco). Ces tarifs, donnés à titre indicatif, correspondent à une borne jusqu’à 22 kW de puissance. Il faut bien sûr investir dans une borne dont la puissance en adéquation avec son installation électrique. Acheter une borne surdimensionnée serait une perte d’argent.

600 euros par mois de CA

Dans son accompagnement, Borneco fait une étude de marché qui tient compte des bornes concurrentes dans la zone de chalandise. Cela fixera le prix de vente du kWh. Ce prix tient aussi compte du prix d’achat de l’énergie auprès du fournisseur. Le tarif de vente moyen conseillé par Borneco tourne autour des 50 centimes d’euros le kWh, soit 2,5 fois le prix d’achat de l’électricité par l’artisan. « Avec seulement 5 voitures rechargées par jour, on peut espérer 20 euros de revenus quotidiens. Soit 600 euros par mois » calcule Cecile Benguigui. En moyenne, une borne peut être ainsi amortie en moins de 2 ans.