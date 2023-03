Togg officialise la commercialisation du T10X à partir de 47 500 euros

47 500 euros. C’est le prix à partir duquel les clients turcs pourront acquérir le nouvel SUV Togg T10X. Dans un premier temps, le véhicule 100 % électrique ne sera disponible que sur son marché domestique. Les clients du pays peuvent d’ailleurs le précommander dès aujourd’hui jusqu’au 27 mars prochain. Mais attention, « l’ordre des précommandes sera validé par une loterie à laquelle les candidats pourront participer sur notre site web ou notre application Trumore », précise Gürcan Karakaş, P-DG de Togg. Les premières livraisons débuteront en Turquie à la fin du mois, tandis que les exportations vers l’Europe occidentale n’interviendront qu’en fin d’année 2024. Dans son communiqué, Togg précise d’ailleurs que seulement « un certain nombre de grands marchés d’Europe occidentale » sont concernés par cette commercialisation.

Créé en juin 2018, le constructeur turc est encore jeune au sein de l’industrie automobile mondiale. La mise en marche de son activité de production industrielle située à Gemlik date de l’année dernière. Togg anticipe une production d'1 million d'unités d'ici à 2030 sur cinq modèles de véhicules électriques construits sur une plateforme commune. Pour se développer et atteindre ses objectifs rapidement, il n’a d’autres choix que de cibler des marchés européens à fort potentiel. « Au cours des cinq dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour créer une entreprise de technologie de mobilité capable de rivaliser sur la scène mondiale, poursuit le dirigeant. Nous avons développé une propriété intellectuelle locale pour créer un écosystème ouvert et accessible centré sur l'utilisateur autour de notre véhicule intelligent ».

Les caractéristiques techniques du T10X

Pour 47 500 euros au bas mot, les clients auront le choix entre deux tailles de batterie et deux niveaux de finition. Une version à traction intégrale plus puissante sera proposée en Turquie fin octobre 2023. Le modèle à propulsion de 160 kW (218 chevaux) sera disponible dès le lancement en version d'entrée de gamme V1 et en version plus sophistiquée V2. Les deux niveaux de spécifications seront disponibles avec une batterie de 52,4 kWh offrant une autonomie de 314 kilomètres (WLTP) et une consommation d'énergie évaluée à 16,7 kWh/100 km. Le modèle à propulsion V2 sera également disponible avec une batterie de plus grande capacité de 88,5 kWh qui offre une autonomie de 523 kilomètres (WLTP), avec une consommation d'énergie évaluée à 16,9 kWh/100 km. Le modèle peut franchir le 0-100 km/h en 7,4 secondes. Enfin, avec une capacité de charge allant jusqu'à 150 kW, la plus petite batterie peut se recharger de 20 à 80 % en moins de 30 minutes avec un chargeur haute puissance.

Une conduite autonome de niveau 2

Par ailleurs, tous les modèles sont équipés de série d'un écran numérique de 12 pouces, d'un écran tactile central intelligent de 29 pouces et d'une caméra embarquée avec activation et contrôle vocal. Togg précise que les utilisateurs auront accès à une connexion Internet 4G et à des hotspots WiFi afin de rester connectés lors de leurs déplacements. Le modèle V2, plus haut de gamme, est doté d'une série d'équipements spécifiques : le design extérieur est rehaussé de jantes en alliage de 19 pouces, de barres de toit, d'encadrements de vitres gris furtifs et de phares antibrouillard avant. À l'intérieur, les passagers bénéficient d'un revêtement en cuir synthétique noir ou crème, de sièges avant à mémoire et chauffants à réglage électrique et de sièges arrière chauffants. La variante V2 comprend également un éclairage d'ambiance au niveau du plancher avant, des portes arrière et de l’entourage de la console supérieure avec un choix de huit couleurs. Un hayon électrique automatique, un pare-brise chauffant et un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go complètent le modèle V2.

En outre, dans le cadre de sa conduite autonome de niveau 2, le T10X offrira la fonction « rush hour pilot » qui permet aux utilisateurs de retirer leurs mains du volant dans les embouteillages jusqu'à 15 km/h. Cette fonctionnalité sera activée en 2023 via des mises à jour OTA sur les véhicules en finition V2 recevant un pack de lancement spécifique.