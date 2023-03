Togg : record de précommandes pour le jeune constructeur automobile et son SUV électrique

Vu sur les réseaux sociaux

Le premier véhicule 100 % électrique d'Alfa Romeo sera... un SUV, annonce Jean-Philippe Imparato

Le patron d'Alfa Romeo a livré quelques détails concernant le futur véhicule 100 % électrique de la marque italienne.Après le grand Stelvio et le plus récent et compact Tonale, la gamme Alfa Romeo accueillera bientôt un nouveau SUV...