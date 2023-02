Tolv convertit la flotte de Montreuil au rétrofit et lève des fonds

Fondée en 2018, Tolv (ex-Phoenix Mobility) s’est spécialisée dans la conversion de véhicules thermiques à l’électrique par le biais de kits produits dans ses ateliers isérois. Répondant, par cette innovation, à un besoin de réduction des émissions du secteur du transport ainsi qu’aux exigences réglementaires portées par la loi d’orientation des mobilités (LOM) imposant le verdissement des flottes publiques, Tolv a donc remporté le marché public du rétrofit de la ville de Montreuil.

Test grandeur nature

Ciblant tout particulièrement les véhicules utilitaires et les véhicules carrossés ou spéciaux (de types dépanneuse, ambulance, etc.), Tolv a été retenu pour convertir un Renault Trafic, dont la livraison a eu lieu le 26 janvier dernier. Circulant librement sur l’ensemble de la commune, ce VU rétrofité permettra aux agents municipaux de découvrir si cette technologie s’avère compatible avec une utilisation quotidienne. Elle aidera également la ville de Montreuil à se rendre compte de la capacité du garage municipal à prendre en charge l'ensemble du dispositif rétrofit mais aussi la mise en œuvre d'un plan de formation adapté.

>> À LIRE AUSSI : [Exclu] Rétrofit : le premier guide pour tout comprendre

Pour Patrice Bessac, maire de Montreuil et président d'Est Ensemble, la réussite de ce premier partenariat sera décisive pour la suite car il pourrait ouvrir « la voie à une généralisation de ce procédé innovant et écologique. Une cinquantaine de véhicules des services de la Ville [étant] éligible à cette conversion électrique grâce à la technique du rétrofit. » Il faut dire que le rétrofit constitue « une source d'économies pour les finances de la ville [avec] moins d'achats de nouveaux véhicules, suppression des pleins de carburant, réduction des frais de maintenance des véhicules. » Par conséquent, « nous espérons désormais avoir l’opportunité d’approfondir cette collaboration et diffuser le rétrofit au sein des collectivités de la région parisienne qui font face à la contrainte réglementaire des zones à faibles émissions », complète Antoine Desferet, cofondateur de Tolv.

Tolv lève 1,5 million d'euros auprès du grand public

Fort de cette nouvelle commande, Tolv poursuit ses ambitions de croissance en se tournant, cette fois, vers le public pour augmenter son capital. Le 31 janvier 2023, la société a en effet annoncé le lancement d'une campagne de levée de fonds ouverte à tous menée sur la plateforme de financement participatif Lita.co. Les transactions se feront sous forme d'acquisition d'obligations convertibles en actions pour une somme visée de 300 000 à 1,5 million d'euros. Il faut rappeler que Tolv travaille sur un projet visant une levée de fonds d'un montant global de 6 millions d'euros, un premier tour de table de 3 millions d'euros ayant déjà été bouclé en 2021.