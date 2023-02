Toosla annonce ses résultats 2022 en ligne avec la trajectoire annoncée

Toosla réalise une très belle année 2022 avec une croissance à près de 90% en ayant renforcé une nouvelle fois son maillage du territoire parisien avec l’ouverture de 4 nouvelles stations, en prenant position dans des points névralgiques comme la Gare de Lyon. Peu affecté par les fortes tensions – notamment au premier semestre – sur les livraisons de véhicules, la société a gonflé sa flotte de véhicules (462 en moyenne en 2022 contre 240 en 2021), atteignant un point haut à l’été à 600 voitures. La progression des volumes a permis d’élargir la gamme de véhicules afin de répondre à toujours plus de besoin en mobilité et de conquérir toujours plus de clients. Enfin, l’algorithme puissant au cœur de la plateforme servicielle a permis de maximiser le taux d’occupation des voitures jusqu’à 90 %.

Éric Poncin, P-DG, déclare : « Nous sommes très fiers car il s’agit de la première année de déploiement de son plan pluriannuel annoncé lors de l’IPO. Une année cruciale ! D’autant qu’elle s’est déroulée dans un contexte difficile marqué au premier semestre par de fortes tensions sur les livraisons de véhicules aux loueurs liées au contexte géopolitique et aux problèmes d’approvisionnement, et au second semestre par les pénuries de carburant. Face à ces difficultés, une seule priorité : maintenir notre cap pour répondre aux besoins de mobilité toujours plus nombreux de nos clients. »

Poursuite de la dynamique de croissance en 2023

Toosla dispose d’une bonne visibilité sur l’exercice 2023. « Notre activité a doublé sur janvier et les réservations sont excellentes pour les vacances d’hiver », souligne Éric Poncin. Pour répondre à la demande client, le loueur a sécurisé dès le mois de février le doublement de sa flotte sur l’année 2023 avec un pic prévu en haute saison à 1 200 voitures. En matière de développement, les efforts seront concentrés sur Paris et Madrid, où le marché de la location de courte durée est profond et où elle dispose de positions solides. Toosla est ainsi confiante sur sa capacité à poursuivre sa dynamique de forte croissance.